كأس العالم 2022: الكاميرون تتعادل مع صربيا في مباراة مثيرة 3-3

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل البديل فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون بتسديدة فوق حارس صربيا

كافح منتخب الكاميرون ليحول تأخره بهدفين أمام صربيا إلى تعادل بنتيجة 3-3، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم 2022، ليحافظ كلا المنتخبين على حظوظهما في العبور لدور الستة عشر.

تقدم جون شارل كاستيليتو لمنتخب الأسود غير المروضة ولكن صربيا عادلت النتيجة وتقدمت بفضل أهداف بافلوفيتش وميلينكوفيتش وميتروفيتش على التوالي، لتصبح النتيجة 3-1 للصرب.