كأس العالم 2022: الكاميرون تتعادل مع صربيا في مباراة مثيرة 3-3
كافح منتخب الكاميرون ليحول تأخره بهدفين أمام صربيا إلى تعادل بنتيجة 3-3، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم 2022، ليحافظ كلا المنتخبين على حظوظهما في العبور لدور الستة عشر.
تقدم جون شارل كاستيليتو لمنتخب الأسود غير المروضة ولكن صربيا عادلت النتيجة وتقدمت بفضل أهداف بافلوفيتش وميلينكوفيتش وميتروفيتش على التوالي، لتصبح النتيجة 3-1 للصرب.
وبنزول فينسنت أبو بكر بديلا، تمكن رفقة زميله في الهجوم تشوبو موتنغ من تعديل النتيجة، لتحصل الكاميرون وصربيا على أول نقطة لهما في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا البرازيل وسويسرا.