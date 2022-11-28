كأس العالم 2022: البرازيل تتأهل للدور الـ 16 بعد الفوز على سويسرا

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، لاعب الارتكاز كاسيميرو (يسار) بعد تسجيله هدف التأهل لدور ثمن النهائي في كأس العالم

ضمِن منتخب البرازيل التأهل للدور ثُمن النهائي من بطولة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على نظيره السويسري بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وبهذا الفوز، أكدت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، جدارتها بصدارة مجموعتها، التي تضمّ كلا من سويسرا في المركز الثاني، ثم صربيا والكاميرون في ذيل المجموعة .

ورغم غياب النجمين نيمار ودانيلو بسبب الإصابة، تمكّن منتخب السامبا من إحراز فوزه الثاني على التوالي في المونديال الذي تنظّمه قطر، بعد مباراة صربيا التي انتهت بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

وسجل لاعب الارتكاز كاسيميرو هدف البرازيل في الزاوية البعيدة من مرمى سويسرا، في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد 974.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للبرازيل سجله المهاجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وواجه منتخب سويسرا ضغطا في معظم أوقت المباراة، ولم يشكل خطرا هجوميا يُذكر على الخصم ، دون تسديد كرة واحدة على مرماه.

وبدت المباراة متجهة صوب التعادل السلبي حيث ساد الحذر في البداية، قبل تألّق كاسيميرو الذي أثبت جدارته من قلب الدفاع رغم تُخمة فريقه بالمهاجمين.

واعتمد فريق السامبا تكتيك التمريرات السريعة المتبادلة قبل أن يُهدي البديل رودريغو تمريرة بينية لـ كاسيميرو الذي سدّد الكرة بظاهر القدم في الزاوية البعيدة لحارس مرمى المنتخب السويسري سومر.