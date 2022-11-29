كأس العالم 2022: السنغال وهولندا تتأهلان لدور الـ16 في مونديال قطر

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دخلت السنغال المباراة بأمل وحيد وهو الفوز لضمان التأهل للدور التالي

حجز منتخبا السنغال وهولندا مقعديهما في دور الستة عشر بكأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى.

فقد فازت السنغال على الإكوادور بهدفين مقابل هدف وحيد لتحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، في حين تصدرت هولندا المجموعة برصيد سبع نقاط بعد الفوز على قطر، الدولة المضيفة للبطولة، بهدفين نظيفين.

وفازت هولندا على قطر بهدفين دون رد من توقيع كودي جاكبو في الدقيقة 26 وفيرنكي دي يونغ في الدقيقة 49، لتتصدر الطواحين الهولندية المجموعة برصيد سبع نقاط، في حين ودعت قطر البطولة من الدور الأول بدون أي نقطة بعد الخسارة في المباريات الثلاثة.

وفي المباراة الثانية، دخلت السنغال المباراة بأمل وحيد وهو الفوز لضمان التأهل للدور التالي، في حين كان منتخب الإكوادور بحاجة إلى التعادل فقط من أجل حجز بطاقة التأهل.

وسيطرت السنغال على مقاليد الأمور وأضاعت العديد من الفرص، قبل أن تسجل الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 44 عن طريق نجم واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار.

وأدركت الإكوادور التعادل في الدقيقة 76 عن طريق مويسيس كايسيدو، لكن سرعان ما تقدم المنتخب السنغالي مرة أخرى بهدف عن طريقه مدافعه المميز كاليدو كوليبالي في الدقيقة 70.

وفي دور الستة عشر، تلعب هولندا أمام وصيف المجموعة الثانية، فيما تلعب السنغال أمام المتصدر.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، تليها إيران بثلاثة نقاط، ثم الولايات المتحدة بنقطتين، وتتذيل ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.