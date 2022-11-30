كأس العالم 2022: طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة للمرة الأولى في تاريخ المونديال

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ستيفاني فرابارت أول سيدة تقدو تحكيم مباراة للرجال في مسابقة كأس العالم

يتولى طاقم كامل من النساء، تحكيم مباراة كوستاريكا وألمانيا يوم الثلاثاء في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة.

وستكون ستيفاني فرابار أول أمرأة تقود تحكيم مباراة في كأس العالم للرجال.

وشاركت الفرنسية فرابار (38 عاماً)، رسمياً لأول مرة ضمن طاقم تحكيم رجالي في كأس العالم عندما عينت حكما رابعا في مباراة المكسيك وبولندا الخميس الماضي.

وستنضم إلى فرابار في المباراة القادمة، كلّ من البرازيلية نويزا باك والمكسيكية دياز مدينا.

وكانت فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2020.

كما كانت أول امرأة تتولى تحكيم مباراة في مسابقة أوروبية رئيسية، وكانت المواجهة بين ليفربول وتشيلسي عام 2019 في كأس السوبر الأوروبية.