كأس العالم 2022: الولايات المتحدة ضد هولندا والأرجنتين تواجه أستراليا في دور الـ16 بمونديال قطر

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ينطلق دور الستة عشر في بطولة كأس العالم 2022 بمباراة تجمع بين هولندا والولايات المتحدة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

كما تلعب الأرجنتين ضد أستراليا في السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وستصعد الفرق الفائزة في مباريات هذه المرحلة الإقصائية بمونديال قطر إلى دور الثمانية.

وكان المنتخب السويسري آخر الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر بعد الفوز على صربيا مساء الجمعة. ومن المنتظر أن تواجه سويسرا البرتغال يوم الأحد.

الفرق المتأهلة لدور الـ16

تعكس الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 طبيعة كرة القدم العالمية، إذ تلعب في المرحلة الإقصائية منتخبات هولندا والولايات المتحدة، والأرجنتين وأستراليا، وفرنسا وبولندا، وإنجلترا والسنغال، واليابان وكرواتيا، والبرازيل وكوريا الجنوبية، والمغرب وإسبانيا، والبرتغال وسويسرا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سويسرا آخر الفرق المتأهلة بعد فوزها على صربيا 3-2 في مباراة مثيرة ضمن المجموعة السابعة

وعلى الرغم من أن اليابان لم تتجاوز دور المجموعات من قبل في نهائيات كأس العالم، فقد صدمت كلا من إسبانيا وألمانيا، وفازت عليهما لتذهب إلى مواجهة كرواتيا، وصيف كأس العالم 2018.

كما تأهلت كوريا الجنوبية بعد اقتناص فوز في اللحظات الأخيرة على البرتغال.

وأتت هذه البطولة بنتائج جيدة لصالح القارة الإفريقية، بعد تأهل فريقين إفريقيين إلى دور الستة عشر، مقارنة مع بطولة عام 2018، التي لم تشهد صعود أي فريق إفريقي من مرحلة المجموعات.

وستواجه السنغال، التي تخطت عقبة إصابة مهاجمها ساديو ماني، المنتخب الإنجليزي. ويذهب المنتخب المغربي الموهوب إلى مواجهة إسبانيا، حاصدا دعم الكثيرين في العالم العربي.

ولا يزال المنتخب البرازيلي المرشح الأوفر حظا لدى الغالبية، لكن هناك شعور بوجود المزيد من المفاجآت في الانتظار.

فرق ودعت البطولة