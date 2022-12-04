بيليه: "رسائل الدعم ومشاهدة منتخب البرازيل في كأس العالم تمدني بالطاقة"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في قطر، جماهير تمنوا لبيليه السلامة في مباراة البرازيل ضد الكاميرون في دور المجموعات يوم الجمعة

طمأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه محبّيه حول العالم بالقول إنه "قوي ومفعم بالأمل"، بينما يواصل رحلته العلاجية في مستشفى بمدينة ساو باولو.

وفي بيان صدر يوم السبت، قال بيليه إن رسائل دعمٍ إلى جانب مشاهدة مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم أمدّته "بالطاقة".

وفي وقت سابق، أعلن المستشفى أن بيليه كان "لا يزال يتلقى العلاج وحالته لا تزال مستقرة".

ويأتي ذلك بعد تقرير صدر في البرازيل عن شبكة إي إس بي إن، مفاده أن بيليه كان قد بدأ في مرحلة رعاية نهاية الحياة، بعد عدم الاستجابة للعلاج الكيماوي.

وفي بيان عبر إنستغرام، قال بيليه: "أصدقائي، أود أن ينعم الجميع بالهدوء والتفاؤل .. أنا قوي، ومفعم بالأمل، وأواصل رحلتي العلاجية كالمعتاد. وأود أن أوجه الشكر لكل الفريق الطبي على كل الرعاية التي غمروني بها".

وأضاف بيليه: "إيماني كبير بالله، وكل رسالة حب تصلني منكم من حول العالم تملؤني بالطاقة التي استمدّها أيضا من مشاهدة مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم!".

واختتم بيليه بيانه بالقول: "شكرا جزيلا لكم على كل شيء".

وأُدخل بيليه، البالغ من العمر 82 عاما والمتوج بكأس العالم ثلاث مرات، إلى المستشفى منذ يوم الثلاثاء، وفي ليل الخميس، قال إنها "زيارة روتينية شهرية".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، خضع بيليه لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.

وأفاد بيان أصدره مستشفى ألبرت أينشتاين يوم السبت بأن بيليه "كان يتجاوب بشكل جيد مع العلاج من عدوى في الجهاز التنفسي".

وأضاف البيان أن بيليه كان قد خضع لعملية "إعادة تقييم للعلاج الكيماوي".

وكان بيليه قد تم تشخيصه بأنه مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي. وفي يوم الجمعة، قال المستشفى إنه كان في حال مستقرة.

وفي يوم السبت، قال البيان الجديد إن حالة بيليه لم تشهد تردياً في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي غضون ذلك، توالت رسائل من حول العالم داعمة للأسطورة البرازيلي.

"مصدر إلهام"

وقال قائد منتخب إنجلترا هاري كين، يوم السبت: "يغمرنا الحزن حين نسمع أخبارا عن مرضه، لكننا نرجو له الصحة، لست وحدي من يرجو ذلك، وإنما إنجلترا كلها. إنه مصدر إلهام، وشخصية استثنائية".

وفي حديث يوم السبت لبي بي سي، على هامش تغطية كأس العالم، قال نجم المنتخب الألماني السابق المتوج بكأس العالم يورغن كلينسمان: "بيليه شخصية رائعة. إنه الشخصية الاستثنائية في عالم كرة القدم. لا يسعنا إلا أن نصلّي من أجل الأفضل".

كما قال مدافع الأرجنتين السابق بابلو زاباليتا لبي بي سي: "محزن جدا سماع أخبار عن (مرض) بيليه. لطالما كان مصدر إلهام حقيقيا لنا جميعا، داخل وخارج الملعب. لطالما كان رجلا عظيما".

وعبر تويتر، غرّد مهاجم فرنسا كيليان مبابي قائلا: "صلّوا من أجل الملك".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، برج الشعلة في الدوحة أضاء بصورة للأسطورة البرازيلي بيليه دعما له

وأظهرت قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم الآن، دعما للأسطورة البرازيلي بيليه في يوم السبت، حيث أضاءت بنايات برسالة تحمل له "الأمنيات بالشفاء العاجل".

وتزيّن ملعب لوسيل في الدوحة، الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم المزمعة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما تزيّن برج الشعلة القريب من استاد خليفة بصور للأسطورة البرازيلي بيليه مرتديا قميصه الشهير رقم 10.