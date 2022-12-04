كأس العالم 2022: مبابي يقود فرنسا إلى دور الثمانية بالفوز على بولندا بثلاثية

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صدر الصورة، Francois Nel التعليق على الصورة، مبابي أحرز هدفين وصنع الثالث ليقود بلاده إلى ربع النهائي في مشواره سعيا للاحتفاظ باللقب

صعد منتخب فرنسا إلى دور الثمانية من تصفيات كأس العالم الحالية المقامة في قطر، بعد تغلبه على بولندا، 3-1، في المباراة التي جرت بينهما الأحد في دور الـ16، على ملعب الثمامة.

نجح منتخب فرنسا في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل، أحرزه أوليفيه جيرو، فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، من تسديدة قوية على يسار المرمى بعد عدة تمريرات متقنة من وسط الملعب من كيليان مبابي، انتهت بجيرو في مواجهة الحارس البولندي فويتشيك تشيزنى.

وأحرز مبابى الهدف الثاني لمنتخب الديوك، في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90، ليقضي على أمال ليفاندوفيسكي، نجم بولندا، ورفاقه.

وأصبح مبابي أول لاعب في التاريخ يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ من العمر 24 عاما.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الإحباط على وجه ليفاندوفيسكي ورفاقه بعد الهدف الثالث في مرماهم

وأحرز ليفاندوفيسكي هدف بولندا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، من ركلة جزاء.

وصل منتخب فرنسا إلى دور الـ 16، بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة أمام منتخب تونس.

ويسعى الديوك للحفاظ على لقب بطولة العالم، حيث أنهم أبطال النسخة الماضية في روسيا 2018، وسيكون هذا اللقب حال الفوز به هو الثالث في تاريخهم، بعد الفوز بأول لقب في فرنسا عام 1998.

وكان منتخب بولندا قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.