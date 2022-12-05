كأس العالم قطر 2022: التعادل بهدف لمثله بين اليابان وكرواتيا مع نهاية الوقت الأصلي

قبل 27 دقيقة

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تجري مواجهة على استاد الجنوب بين فريقي كرواتيا واليابان على أمل قطع بطاقة التأهل لربع النهائي.

اليابان تأهلت كأول عن المجموعة الخامسة بفوزين على إسبانيا وألمانيا، بينما صعدت كرواتيا إلى دور الستة عشر بعدما حلت في المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.

نجح ضغط إيفان بيريزيتش على مدافع اليابان تومياسو في تنفيذ أول هجمة خطيرة على الرمى الياباني.

لكن رد فعل اليابانيين اتسم بالشراسة، إذ كانت له ثلاث هجمات على مرمى ليفاكوفيتش، تُرجمت إحداها إلى هدف التقدم في الشوط الأول عبر دايزين ماييدا.

يقول جيريمين جيناس، لاعب إنجلترا السابق في تصريحات لبي بي سي تعليقا على مجريات الشوط الأول: " كانت اليابان هي الجانب الأفضل بكثير. استمتعت حقا بمشاهدتها لمدة 45 دقيقة. إنهم يستحقون التقدم تماما حتى الآن".

في الشوط الثاني، توجب على لوكا مودريتش - قائد كرواتيا الذي يلعب مباراته رقم 16 في تاريخ المونديال - أن يقود فريقه لإظهار مكانة الفريق، فكان رأسية بيريزيتش التي سكنت شباك الحارس شويشي غوندا في الدقيقة 56.

وبيريزيتش الذي كان أحد نجوم المباراة، ولاعب توتنهام هوتسبر، واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا هدفا على الأقل في مشاركاتهم في آخر ثلاثة كؤوس عالم، لينضم إلى تشيردان شاكيراي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ثم سدد مودريتش(38 عاما)، لاعب ريال مدريد، كرة قوية تصدى لها الحارس الياباني باقتدار، وبدا أن المصنف الثاني عشر، بحسب تصنيف الفيفا، قد فرض همينته على مجريات الشوط.

وبدا أن المباراة تتجه للوقتين الإضافيين مع اتسام الدقائق الأخيرة من المباراة بالهدوء من المنتخبين.