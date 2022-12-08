كأس العالم 2022: البرتغال تنفي تهديد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر الفريق في مونديال قطر

قبل 57 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رونالدو خرج مستبدلا في أول مباراتين للبرتغال في المونديال

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن يكون كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة معسكر فريقه في كأس العالم.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد زعمت أن المهاجم، البالغ من العمر 37 عاما، هدد بالرحيل بعد أن قيل له إنه لن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام سويسرا في دور الستة عشر.

وفي المباراة السابقة ضد كوريا الجنوبية، كان رد فعل قائد البرتغال غاضبا أثناء خروجه من الملعب مستبدلا.

وقال الاتحاد البرتغالي: "لم يهدد كريستيانو رونالدو في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب الوطني خلال فترة إقامته في قطر".

وأنهى رونالدو تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل المباراة الافتتاحية للبرتغال بكأس العالم بعد مقابلة صحفية مثيرة للجدل انتقد فيها اللاعب، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، النادي الإنجليزي.

وخرج رونالدو مستبدلا في أول مباراتين للبرتغال في المونديال. وقال المدير الفني للفريق، فرناندو سانتوس، إن رد فعل رونالدو أثناء استبداله في المباراة التي انتهت بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد في دور المجموعات "لم يعجبه".

وشارك غونكالو راموس في التشكيلة الأساسية بدلا من رونالدو أمام سويسرا. وسجل اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشارك رونالدو، الذي يعد أكثر اللاعبين البرتغاليين مشاركة في المباريات الدولية بـ 195 مباراة والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال عبر كل العصور بـ 118 هدفا، كبديل في وقت متأخر من تلك المباراة، لكنه غادر الملعب بعد ذلك بينما كان زملاؤه لا يزالون يحتفلون.

وقال الاتحاد البرتغالي: "كريستيانو رونالدو يصنع تاريخا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد، وهو الأمر الذي يجب احترامه".

وأضاف: "درجة تفاني اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البرتغال تجلت مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".

وستواجه البرتغال المغرب في الدور ربع النهائي يوم السبت.

ولم يتدرب رونالدو مع البدلاء الآخرين بعد مباراة الأربعاء. وشارك بدلا من ذلك في تدريبات في صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية ضد سويسرا.

وبعد البيان، الذي أصدره الاتحاد البرتغالي يوم الخميس، نشر رونالدو تغريدة قال فيها: "مجموعة تربط بين أفرادها علاقات قوية للغاية بحيث لا تستطيع أي قوى خارجية أن تكسرها، وأمة شجاعة للغاية بحيث لا تسمح لأي خصم بأن يجعلها تشعر بالخوف".