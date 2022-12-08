كأس العالم 2022: لويس إنريكي يستقيل من منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا

8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 12:26 GMT آخر تحديث قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لويس إنريكي تولى مهمة تدريب الفريق منذ أربع سنوات

استقال لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، من منصبه عقب هزيمة المنتخب الصادمة في دور الـ 16 أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وكان إنريكي البالغ من العمر 52 عاما قد تولى مهمة تدريب الفريق في 2018، وقاد إسبانيا إلى دور نصف النهائي في البطولة الأوروبية "يورو 2020".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن "مشروعا جديدا" سيبدأ، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لموعد الإعلان عن تعيين مدرب جديد.