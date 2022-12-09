كأس العالم 2022: البرازيل في مواجهة كرواتيا والأرجنتين ضد هولندا في دور الـ8 بمونديال قطر

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تتنافس منتخبات، البرازيل وكرواتيا، والأرجنتين وهولندا، في وقت لاحق اليوم بدور الثمانية في بطولة كأس العالم التي تستضيفها.

وتواجه البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، كرواتيا، وصيفة بطل النسخة الماضية، على ملعب المدينة التعليمية. كما تلعب الأرجنتين في مواجهة هولندا على ملعب لوسيل.

ولطالما كانت البرازيل محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، بفضل الأداء الانسيابي والمبدع الذي يقدمه لاعبو السيليساو في كل محفل رياضي، وفي هذه النسخة التي تستضيفها قطر.

في دور الستة عشر، لم يمهل البرازيليون منتخب كوريا الجنوبية الفرصة للمقاومة، وهاجموا بضراوة ليسجلوا أربعة أهداف في الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى لصالحهم بنتيجة 4-1، حتى إن المدرب تيتي استمتع بالأداء ورقص مع لاعبيه بعد الهدف الثالث، الذي سجله ريتشالسون.

ويوضح الأداء البرازيلي في دور الـ16 لما يتوقع كثيرون تأهلهم لمباراة النهائي في الثامن عشر من الشهر الجاي، ويتطلع المنتخب البرازيلي إلى تقدم المزيد من المتعة في مباراة اليوم.

ويقول مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش: "ما شاهدته حتى الآن، عندما تنظر للاعبيهم، وكفائتهم ومهاراتهم وقيمتهم، فإن هذا يسبب الرعب في الواقع. علينا أن ندخل المباراة بكثير من الإيمان، والثقة في النفس، ونبحث عن فرصنا، وأن نستمتع بمناسبة مواجهة البرازيل".

وهذا هو أصعب اختبار لرفقاء لوكا مودريتش - قائد كرواتيا البالغ 37 عاما - الذي أشار قبيل البطولة إلى أن هذه هي آخر بطولة كبرى له، على الأرجح.

ذكريات جميلة

ويثير لقاء الأرجنتين هولندا في كأس العالم مجددا الكثير من الذكريات الجميلة، عبر أجيال مختلفة.

من تلك الذكريات هدف ماريو كيمبس الذي منح الأرجنتين الفوز في نهائي كأس العالم 1978، إذ سجل هدفين في مرمى هولندا في البطولة التي كانت تستضيفها بلاده، أو ذلك الاستقبال الرائع لدينيس بيركامب ليسدد في مرمى الأرجنتين وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 1998. هناك مسيرة تنافسية طويلة بين البلدين، ما يزيد من إثارة اللقاء.

وقد تكون هذه المباراة الأخيرة التي نشاهد فيها ميسي بقميص الأرجنتين، وهو الذي يعد أعظم لاعب على الإطلاق لدى الكثيرين، في أي مناسبة دولية.

وربما تكون أيضا المرة الأخيرة التي نشاهد فيها المدرب المخضرم لويس فان خال في الملاعب.

وتأهلت الأرجنتين عن المجموعة الثالثة في المركز الأول، بعدما تلقت خسارة مفاجئة من السعودية، ثم فازت في دور الـ16 على أستراليا بهدفين لهدف.