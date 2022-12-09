كأس العالم 2022: الأرجنتين تفوز على هولندا في ركلات الترجيح وتتأهل إلى نصف النهائي

قبل 12 دقيقة

تأهلت الأرجنتين إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بنتيجة 4-3 علما بأن الوقت الأصلى للمباراة انتهى بالتعادل 2-2.

وتمكن الفريق الأرجنتيني من التسجيل في الشوط الأول، عن طريق اللاعب مولينا، قبل أن يعزز نجمه ليونيل ميسي التقدم من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ولكن هولندا قلصت الفارق بعد تسجيل هدف في الدقيقة 83، قبل أن تسجل هدفا آخر في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين.