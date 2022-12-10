كأس العالم 2022: منتخب المغرب "يحظى بدعم كل العرب والأفارقة" في مواجهة البرتغال

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وليد الركراكي في مؤتمر صحفي بالدوحة

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، إن فريقه يشعر بدعم كل الأفارقة والعرب وهم على وشك مواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم في قطر.

وإذا فاز المغاربة في المباراة، مساء السبت، فسيكونون أول فريق أفريقي يصل إلى نصف النهائي.

كما أنها الدولة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة المتبقية في منافسات مونديال قطر، التي هي بدورها أول دولة عربية تستضيف البطولة.

وقال الركراكي: "لدينا أفريقيا خلفنا والشعب العربي. هذا مهم، لكننا نلعب أولاً للمغرب".

ويمثل بلوغ ربع النهائي أفضل أداء للمغرب على الإطلاق في المونديال. كانت البلاد قد تقدمت مرة واحدة فقط في السابق إلى الأدوار الإقصائية، في ظهورها الثاني في عام 1986.

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي قبل المباراة يوم الجمعة، قال الركراكي إن فريقه على دراية تامة بتأثير نجاحهم، حيث قامت شركة الطيران الرسمية للبلاد بتسيير سبع رحلات إضافية من المغرب إلى قطر، حتى يتمكن المزيد من المشجعين من حضور أكبر مباراة كرة قدم في تاريخ البلاد.

وأضاف الركراكي "أنا فخور ببلدي وفريقي. نشعر بالأجواء الإيجابية ويتصرف الجميع وكأننا جميعًا جزء من نفس العائلة".

"الناس يتعاطفون معنا، ونحن نوحد الشعب المغربي. هذا أهم من المال والألقاب، لكننا هنا للفوز بالمباريات والذهاب إلى أبعد ما نستطيع في هذه البطولة".

وقال الركراكي إنه سيكون سعيدًا جدًا بعدم رؤية اسم كريستيانو رونالدو في قائمة فريق البرتغال، على الرغم من فوز البرتغال الرائع بنتيجة 6-1 على سويسرا في دور الـ 16 بدونه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو المغرب يحتلفون بالفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بحمل مدربهم الركراكي

وتم وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في مواجهة سويسرا ليلعب بديله، غونتشالو راموس، الذي سجل ثلاثية مذهلة.

وقال الركراكي: "نحن نحترم البرتغال، لديهم مهاجمون رائعون. لكنهم يعلمون أننا سنشكل تحديًا".

"نحن معتادون على مواجهة فرق النخبة. لدينا خطة وسنحاول تحقيق المفاجأة، لكننا بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والتحسن مع استمرار المباراة".

وفي وقت لاحق من مساء السبت، تواجه فرنسا حاملة اللقب منتخب إنجلترا - وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في مرحلة خروج المغلوب في أي مسابقة على الإطلاق.