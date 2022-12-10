كأس العالم 2022: الاحتفالات بإنجاز "أسود الأطلس" التاريخي في صور

قبل 28 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، احتفالات بفوز المغرب على البرتغال

أصبح المغرب أول بلد عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ففي بطولة مليئة بالمفاجآت، حقق المغرب إنجازاً تاريخياً بفوزه على البرتغال بهدف دون رد.

واستقبل المشجعون صافرة النهاية بفرح عارم بعد أن حاول منتخبهم الدفاع عن مرماه طوال مدة الشوط الثاني.

وصد الحارس المغربي ياسين بونو كرات خطرة محافظا على تقدم فريقه.

وكانت الحياة اليومية قد توقفت في المغرب ليجتمع الأصدقاء والأقارب في المنازل والمقاهي لمشاهدة المباراة.

وانطلقت بعد ذلك احتفالات الفوز التي نرصد جانبا منها في الصور التالية:

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، احتفالات مشجعين في إيطاليا بعد انتهاء المباراة بفوز المغرب

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جانب من الاحتفالات التي رصدت في العاصمة الفرنسية باريس

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، احتفال المشجعين المغاربة بوصول منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

صدر الصورة، ALBERTO PIZZOLI/AFP

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي على الأكتاف احتفالاً بالفوز

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يوسف النصيري يحتفل بتسجيله الهدف الأول مع أشرف حكيمي

صدر الصورة، ALBERTO PIZZOLI/AFP التعليق على الصورة، صد الحارس المغربي ياسين بونو أكثر من فرصة للبرتغال محافظاً على تقدم فريقه