كأس العالم 2022: الاحتفالات بإنجاز "أسود الأطلس" التاريخي في صور
أصبح المغرب أول بلد عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.
ففي بطولة مليئة بالمفاجآت، حقق المغرب إنجازاً تاريخياً بفوزه على البرتغال بهدف دون رد.
واستقبل المشجعون صافرة النهاية بفرح عارم بعد أن حاول منتخبهم الدفاع عن مرماه طوال مدة الشوط الثاني.
وصد الحارس المغربي ياسين بونو كرات خطرة محافظا على تقدم فريقه.
وكانت الحياة اليومية قد توقفت في المغرب ليجتمع الأصدقاء والأقارب في المنازل والمقاهي لمشاهدة المباراة.
وانطلقت بعد ذلك احتفالات الفوز التي نرصد جانبا منها في الصور التالية: