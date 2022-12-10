كأس العالم 2022: فرنسا تهزم إنجلترا وتتأهل لنصف النهائي

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

تأهلت فرنسا لنصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، بعد فوزها على إنجلترا 2-1.

وسجل المنتخب الفرنسي هدفا مبكرا في الشوط الأول في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب أوريلين تشواميني. ولكن إنجلترا نجحت في معادلة النتيجة بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ومرة أخرى، تقدمت فرنسا في الدقيقة 78 عندما سجل اللاعب أوليفيه جيرو هدفا برأسية رائعة.

ولسوء حظ إنجلترا، أضاع مهاجمها، هاري كين، ركلة جزاء ثانية حصل عليها فريقه.

ولكن كين عادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية في صفوف "الأسود الثلاثة"، المسجل باسم واين روني، بعد أن بلغ رصيده 53 هدفا.

ومن المقرر أن تلعب فرنسا في نصف النهائي أمام المغرب الذي حقق مفاجأة في وقت سابق اليوم بإقصاء البرتغال.