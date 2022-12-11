كأس العالم 2022: فيفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد الأرجنتين وهولندا لسوء السلوك في ربع النهائي
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد الأرجنتين وهولندا، بعد مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت سلوكا سيئا وغضبا من الفريقين.
واشتبك الفريقان خلال المواجهة الحماسية بينهما، والتي تقدمت فيها الأرجنتين بهدفين ثم تعادلت هولندا 2-2، لكن ميسي ورفاقه حسموا المواجهة بركلات الترجيح، وصعدوا إلى نصف نهائي كأس العالم.
وأشهر الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز 18 بطاقة صفراء، وهو رقم قياسي في كأس العالم في مباراة واحدة.
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وطُرد الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريز بعد حصوله على بطاقتين.
وقال فيفا إن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الأرجنتين "بسبب الانتهاكات المحتملة للمادتين 12 (سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين) والمادة 16 (الإخلال بالنظام والأمن في المباريات)".
وأضافت الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية: "بالإضافة إلى ذلك، بدأت لجنة الانضباط في فيفا إجراءات ضد الاتحاد الهولندي لكرة القدم بسبب الانتهاكات المحتملة للمادة 12 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا فيما يتعلق بنفس المباراة".