كأس العالم 2022: ليونيل ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر

قبل 14 دقيقة

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تمكن المنتخب الأرجنتيني من الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

وتغلب الفريق على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وسجل ليونيل ميسي، كابتن الأرجنتين، الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم الثالث في الدقيقة 69 من صناعة ميسي.

وهذه هي المرة السادسة في تاريخ الأرجنتين التي تصل فيها المباراة النهائية لكأس العالم، خسرت منها 3 نهائيات.

وفازت الأرجنتين باللقب مرتين عامي 1978، في الأرجنتين، و1986، في المكسيك، بقيادة النجم الراحل، مارادونا.

أما كراوتيا، فقد شاركت في البطولة عام 1998 لأول مرة بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة. ووصلت للدور نصف النهائي، لكنها خسرت أمام البلد المستضيف فرنسا، ثم تمكنت من المشاركة في البطولة 6 مرات، بما فيها البطولة الحالية.

وحصدت كرواتيا المركز الثالث في أولى مشاركاتها بعد الفوز على هولندا في مباراة تحديد المركزين، الثالث، والرابع.

وفي بقية مشاركاته الخمس في البطولة خرج المنتخب الكرواتي دوما من مرحلة المجموعات، باستثناء البطولة السابقة في روسيا، عام 2018، حيث وصل إلى المباراة النهائية، وخسرها أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وخلال البطولة الحالية، لم تقدم كرواتيا الأداء المميز حتى أن البعض تندر على فريق يصل إلى قبل نهائي البطولة الحالية، وهو لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط، كانت أمام كندا في مرحلة المجموعات.

وصعدت كرواتيا لدور الستة عشر برصيد 5 نقاط كثاني مجموعتها، خلف المنتخب المغربي، الذي تصدر المجموعة بسبع نقاط.

بينما واصل الفريق شق طريقه في البطولة عبر الأداء الدفاعي الصرف، فتعادل مع اليابان في دور الستة عشر قبل أن يعبر بركلات الترجيح.

وفي دور الثمانية، تعادل الكروات مع البرازيل، بشكل درامي، قبل أن يعبروا أيضا بركلات الترجيح.

"ميسي العنيد"

أما الأرجنتين بقيادة نجمها البارز ميسي، فتأهلت لدور الستة عشر بعدما احتلت قمة مجموعتها. فبعد افتتاحية شهدت مفاجأة بالخسارة أمام المنتخب السعودي، استعاد أبناء التانغو توازنهم سريعا، وحققوا فوزين متتاليين على المكسيك وبولندا، ليجمعوا 6 نقاط.

وفي دور الستة عشر، تغلب منتخب الأرجنتين على منتخب استراليا، ليعبر بسهولة إلى دور الثمانية، حيث كانت في انتظاره ملحمة كروية، من كلاسيكيات كأس العالم.

وأمام هولندا، وجد ميسي نفسه أمام تعادل بهدفين لكل فريق، إثر هدف هولندي في آخر لحظة في المباراة، ليضطر إلى خوض ركلات الترجيح، لكنه قاد فر يقه إلى مباراة نصف النهائي.