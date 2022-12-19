كأس العالم 2022: صور رائعة من مونديال قطر والقصة وراء كل صورة

قبل 32 دقيقة

كان لدى غيتي إيميجيز - صور غيتي - في كأس العالم لهذا العام فريق مكون من أكثر من 50 مصورا وموظفا لمتابعة المونديال في قطر، بالإضافة إلى 20 محررا آخر في لندن وفي جميع أنحاء العالم يحررون الصور في وقت الحدث ويتيحونها للمشاركين في غضون ثوانٍ.

وفيما يلي مجموعة مختارة من الصور الرائعة من مكتبتها في كأس العالم 2022 - والقصة وراء كل منها كما كتبها من التقطها.

صدر الصورة، Dan Mullan التعليق على الصورة، 23 نوفمبر: حارس مرمى ألمانيا مانويل نوير ينضم إلى الهجوم للتنافس على رأسية مع مدافع اليابان مايا يوشيدا في استاد خليفة الدولي (تصوير دان مولان)

دان مولان: كنت موجودا في ممر الملعب في مكان عال مرتديا حزاما به كاميرتان وعدستان مربوطتان أمامي. وكان ذلك عندما خرج نوير من مرماه وشارك في ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة من المباراة. في كثير من الأحيان لا تستطيع التقاط صورة وحراس المرمى داخل إطار الصورة. ووجوك في زاوية عالية مثل هذه، ولا تعرف الفريق المهاجم من الفريق المدافع، شيء لا يحدث في معظم مباريات كرة القدم. وما جعل هذه الصورة جذابة هو أن الكرة في الهواء، وجميع اللاعبين ينظرون إليها. إن رؤية وجوه اللاعبين تضيف بعدا إلى الصورة - خاصةً من أعلى.

صدر الصورة، Lars Baron التعليق على الصورة، 23 نوفمبر: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مستلقيا على الأرض للدفاع عن ركلة حرة خلال المباراة في مواجهة المغرب (تصوير لارس بارون).

لارس بارون: عندما حصل المغرب على ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، كانت كرواتيا في وضع مثالي لتمثيل الجدار الدفاعي. وتضع معظم الفرق الآن لاعبا مستلقيا على الأرض لإيقاف أي كرة منخفضة إذا قفز أفراد الجدار، لذلك اعتقدت هذه المرة أنه قد يكون من الجيد التركيز على اللاعب المستلقي مع قفز المدافعين الذي تصوره أحذيتهم.

صدر الصورة، (photo by Michael Steele) التعليق على الصورة، 24 نوفمبر: سجل ريتشارليسون الهدف الثاني للبرازيل خلال فوزهم الأول بالمجموعة 2-0 على صربيا في ملعب لوسيل (تصوير مايكل ستيل).

مايكل ستيل: التقطت هذه الصورة لريتشارليسون وهو يسجل هدفه الرائع في مرمى صربيا بواسطة كاميرا عن بعد وضعت في الركن الإعلامي. ولا يحدث بلوغ المركز المرتفع إلا في بطولات كرة القدم الكبرى وهو يخلق زوايا جديدة. كان لدي كاميرتان أعددتا وثبتتا على سكة حديدية بمحازاة مربع 18 ياردة - واحدة بعدسة أوسع تُظهر المؤيدين مع هذا الإطار الأكثر إحكاما، وهو ما شغلته عبر الكاميرا المحمولة الخاصة بي من موقعي على خط المنتصف.

صدر الصورة، Dan Mullan التعليق على الصورة، 26 نوفمبر: سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثاني لفريقه في فوزه خلال دوري المجموعات 2-0 على المكسيك على ملعب لوسيل (تصوير دان مولان / غيتي إيماجز)

دان مولان: التقطت هذه الصورة باستخدام كاميرا صغيرة عن بعد وضعت داخل المرمى وتحكمت فيها من موقعي بجانب الملعب. إنها زاوية فريدة عملنا عليها منذ فترة. ما يجعل هذه الصورة مؤثرة هو أن حارس مرمى المكسيك يغوص في الهواء بينما تعبر الكرة خط المرمى. من الصعب جدا هذه الأيام العثور على زوايا مختلفة في مباراة كرة القدم، ولكن بين الحين والآخر سيحدث شيء ما وينجح - وهذه واحدة منها. والفضل في ذلك يعود إلى زملائي في غيتي إيماجز الذين أتقنوا التكنولوجيا وراء الكواليس للسماح لنا بالتقاط لحظات كهذه.

صدر الصورة، Matthias Hangst التعليق على الصورة، 30 نوفمبر: تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لخطأ على يد فويتشخ شتشيسني من بولندا خلال مباراة المجموعة C على ملعب 974 - أدى ذلك إلى احتساب ركلة جزاء بعد فحص الفيديو (صورة ماتياس هانغست)

ماتياس هانغست: كلفت بالعمل على منصة العرض لهذه المباراة. هذا يعني أنه يُسمح لك بالبقاء على سطح الاستاد، مؤمنا بحزام وكابلات أمان لتغطية مباراة كرة قدم من منظور عين الطائر. إنه يعطي منظورا فريدا ومختلفا. كنت أركز بشكل كامل على هجوم الأرجنتين لأن ميسي هو أحد اللاعبين الأساسيين في هذه البطولة. لا يحدث في كثير من الأحيان أن ينتهي به الأمر في مواجهة مع حارس مرمى، وكنت سعيدا بتغطيته بعدسة 400 مم. وانتهى الأمر بيد حارس المرمى في وجه ميسي بدلا من ضرب الكرة. أهدر ميسي ركلة الجزاء الناتجة، لكن الفريق فاز بالمباراة.

صدر الصورة، Francois Nel التعليق على الصورة، 2 ديسمبر: مواجهة السويسري غرانيت تشاكا والصربي نيكولا ميلينكوفيتش من صربيا خلال مباراتهما في المجموعة السابعة على ملعب 974 (تصوير فرانسوا نيل / غيتي إيماجز)

فرانسوا نيل: خلال مباريات إقصاء المغلوب، من المهم جدا الانتباه للحوادث خارج الكرة. قبل مباراة سويسرا وصربيا، أطلعنا محررونا على البحث عن اللاعبين السويسريين الرئيسيين شاكا وشيردان شاكيري. لديهم جذور من كوسوفو، وفي عام 2018 سجل كلا اللاعبين واحتفلا بتشكيل نسر برأسين بأيديهم - في إشارة إلى العلم الألباني. هذه المعلومات الحيوية تجعلك أكثر وعيا بما يجري. خرجت الكرة من اللعب وتبادل تشاكا وميلينكوفيتش الكلمات، لذلك ظللت أركز على كلا اللاعبين في حالة تصاعد الموقف.

صدر الصورة، Maja Hitij - FIFA التعليق على الصورة، 3 ديسمبر: استعداد الأطفال للسير إلى أرض الملعب مع اللاعبين الدردشة كانت مع ميسي قبل مباراة الأرجنتين في دور الـ16 في مواجهة أستراليا في ملعب أحمد بن علي (الصورة من Maja Hitij)

ماجا هتيج: هناك دائما ضجة من الإثارة في النفق عندما يلعب ليونيل ميسي، خاصة للأطفال الذين يرافقون اللاعبين. فهو يتطلع دائما إلى الانخراط مع الأطفال لجعل التجربة تجربة لا تُنسى - في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن اللاعبين الآخرين غير موجودين. النفق عبارة عن منطقة مليئة بكاميرات التلفزيون، لذلك يجب أن نكون يقظين وألا نضع أنفسنا في إطار البث المباشر - قد يكون من الصعب العثور على مكان مثالي. وضعت نفسي في الجانب الأرجنتيني وانتظرت ميسي لقيادة الفريق من غرف تغيير الملابس. كان يحيي كل طفل، لكن فتاة واحدة - لم تكن مرافقته - تسللت إلى الأمام وأخبرته أنها من أشد المعجبين. كانت هذه هي اللحظة التي رفعت فيها إبهامها وابتسمت.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، 5 ديسمبر: احتفل لاعبو البرازيل بعد أن سجل نيمار هدفهم الثاني في الفوز 4-1 في دور الستة عشر على كوريا الجنوبية على ملعب 974 (تصوير فرانسوا نيل)

فرانسوا نيل: تشتهر البرازيل باحتفالاتها المبهرة بتسجيل الأهداف، وكان هناك الكثير من الحديث عن عدم احترام هذا الاحتفال للخصم. عندما سجل نيمار الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، كنت أعلم أنه يمكن أن يكون هناك احتفال خاص لالتقاط الكرة، لذلك ظللت مركزا عليه وهو يركض نحو ركني للحصول على هذه التسديدة. لاحظت بعد ذلك أن بعض زملائه في الفريق يقتربون منه للاحتفال بالهدف، لذلك عدت إلى عدسة تكبير أقصر للتأكد من أنني التقطت جميع اللاعبين الأربعة وهم يرقصون.

صدر الصورة، photo by Alex Grimm التعليق على الصورة، لاعبو المغرب يحتفلون بعد فوزهم بركلات الترجيح على أسبانيا في دور الستة عشر باستاد المدينة التعليمية (تصوير أليكس جريم)

أليكس غريم: بصفتك مصورا رياضيا متخصصا في كأس العالم، يمكنك دائما التخطيط لالتقاط صورة قبل التقاطها. ومع ذلك لا يمكنك التنبؤ باللاعبين الذين سيتأثرون بالأدرينالين وأولئك الذين يتجمدون في حالة صدمة وعدم تصديق. في هذه اللحظات النادرة، لبضع ثوانٍ فقط، امتزج كل التركيز على الحصول على اللقطة المثالية بالإثارة والنشوة - خاصة وأن المغرب المستضعف هو الذي تغلب على إسبانيا للوصول إلى ربع النهائي.

صدر الصورة، Patrick Smith - FIFA التعليق على الصورة، 10 ديسمبر / كانون الأول: رد فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال هزيمته 1-0 في ربع النهائي أمام المغرب على ملعب الثمامة (تصوير باتريك سميث)

باتريك سميث: كنت أعمل من منصة العرض ولم يتبق سوى أقل من 10 دقائق، كان كريستيانو رونالدو والبرتغال في طريقهما للخروج من البطولة. كنت أنوي متابعة كل لحظة لرونالدو. بمجرد خروجه من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، كان إما سيؤثر على المباراة - ربما يسجل هدفا رائعا - أو يقصى في ما يمكن أن يكون آخر مباراة له في كأس العالم. كانت هذه الصورة نتيجة لفرصة ضائعة في وقت متأخر وهي تلخص قصة خسارة البرتغال وخيبة أمل رونالدو الشخصية.

صدر الصورة، (photo by Alexander Hassenstein) التعليق على الصورة، 10 ديسمبر: المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته بعد فوزه على البرتغال ليبلغ دور الأربعة (تصوير الكسندر حسنشتاين)

ألكساندر حسن شتاين: بالنسبة لهذه اللعبة ، أتيحت لي الفرصة للعمل من موقع متميز في المنبر الإعلامي مباشرة فوق المقاعد. عادة يضعوننا في ميدان اللعب، لذلك كان من الجيد الحصول على منظور مختلف - خاصة بالنسبة إلى هذه اللقطة لسفيان بوفال المغربي وهو يرقص احتفالا بوالدته. كانت لحظة سحرية إذ وجد بوفال والدته من المدرجات واصطحبها إلى أرض الملعب للاحتفال والرقص معا ليراها العالم. لقد كنت مفتونا تماما بالمرح والجو حيث رقص الاثنان معا بشكل جميل - لحظة سيتذكرونها لبقية حياتهم.

صدر الصورة، (photo by Dan Mullan) التعليق على الصورة، 13 ديسمبر: جوليان ألفاريز يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في فوزهم 3-0 في نصف النهائي على كرواتيا على ملعب لوسيل (تصوير دان مولان).

دان مولان: في هذه المباراة كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون على منصة العرض في الاستاد بين منصات الإضاءة وأنظر إلى أسفل على أرض الملعب. إنها زاوية فريدة عملنا بجد عليها في هذه البطولة لإحضار شيء مختلف عن مواقفنا التقليدية على جانب الملعب. هنا لديك حرية أكبر في اختيار موقعك فوق أرضية الملعب. يمكنك من التفكير في نوع الصورة التي ترغب في التقاطها مسبقا. في الشوط الأول كنت فوق مرمى كرواتيا مباشرة إذا سجلت الأرجنتين. لحسن الحظ فعلوا ذلك بالضبط. وما يجعل هذه الصورة مميزة هو شكل الأجسام - الساق الممدودة بالكامل لألفاريز وهي تسدد الكرة في مرمى الحارس القادم، كل ذلك بينما تستلقي بورنا سوسا على الأرض بعد أن فشلت في إيقاف التقدم.

صدر الصورة، (photo by David Ramos) التعليق على الصورة، 18 ديسمبر: احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم بعد فوز الفريق على فرنسا في ملعب لوسيل (تصوير ديفيد راموس)