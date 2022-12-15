كأس العالم قطر 2022: هل تُكتب الكأس الحالية باسم ميسي أم مبابي؟ ومن هم أبرز أبطال النسخ السابقة؟

قبل 23 دقيقة

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تواجه الأرجنتين فرنسا في نهائي كأس العالم يوم الأحد، وصار ليونيل ميسي وكيليان مبابي مصدر إلهام لبلديهما طوال الشهر الماضي في قطر.

ويثار التساؤل هل سيرفع ميسي، أخيرا، الكأس الذي استعصى عليه، أم سيقود مبابي فرنسا إلى اللقب الثاني على التوالي بعد أربع سنوات من إنجاز روسيا؟.

ألقت بي بي سي سبورت نظرة على ستة لاعبين آخرين لعبوا دوراً أساسياً في نجاح بلادهم في السنوات السابقة.

بيليه 1958

كان بيليه يبلغ من العمر 17 عاما فقط عندما ذهبت البرازيل إلى كأس العالم 1958 في السويد، وكانت تتطلع للفوز بالبطولة لأول مرة. لم يٌدفع بالفتى الصاعد في أول مباراتين لبلاده، ثم تألق بعد ذلك في فوز بنتيجة 2-0 على الاتحاد السوفيتي وسجل الهدف الوحيد في الفوز 1-0 على ويلز في ربع النهائي.

منذ ذلك الحين، كان بيليه لا يمكن إيقافه. وسجل ثلاثية في الفوز 5-2 في نصف النهائي على فرنسا وهدفين آخرين في الفوز 5-2 على السويد في المباراة النهائية، بما في ذلك جهد رائع عندما مرر الكرة فوق أحد المدافعين ثم سدد في الشباك.

كان ذلك أول لقب من ثلاثة ألقاب لكأس العالم لبيليه، على الرغم من أنه ظهر فقط في المباراتين الافتتاحيتين في عام 1962، قبل أن يُستبعد للإصابة. وفي عام 1970، كان في أفضل حالاته، إذ سجل أربع مرات، بما في ذلك الهدف الأول للبرازيل في الفوز المثير 4-1 على إيطاليا.

ماريو كيمبس 1978

فازت الأرجنتين بكأس العالم مرتين، وفي كلتا المناسبتين، لعب لاعب واحد دورا كبيرا في انتصارها. في عام 1978، على أرض الوطن، كان ماريو كيمبس قد شارك مهاجم فالنسيا في البطولة على خلفية كونه هداف الدوري الأسباني في موسمين متتاليين وكان اللاعب الوحيد في فريق الأرجنتين الذي لم يلعب مع فريقه. كرة القدم في البلاد.

فشل كيمبس في التسجيل في دور المجموعات، لكن في المرحلة الثانية تألق بهدفين في الفوز 2-0 على بولندا، والأول والثالث في الفوز 6-0 على بيرو. في النهائي وسجل كيمبس هدفين آخرين، في الفوز 3-1 على هولندا في بوينس آيرس، حيث لم يساعد منتخب بلاده في تحقيق أول نجاح لها فحسب، بل انتهى به الأمر أيضًا كأفضل هداف في البطولة وأفضل لاعب فيها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحرز باولو روسي ستة أهداف في كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا لنيل اللقب الثالث في تاريخها

باولو روسي 1982

مع دخول كأس العالم 1982 في إسبانيا، كان المهاجم الإيطالي باولو روسي قد عاد لتوه إلى اللعب بعد إيقاف لمدة عامين لدوره في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع انتقاد المدرب الوطني إنزو بيرزوت في وسائل الإعلام الإيطالية لاختياره. له.

ولكن بعد بداية سيئة، تألق المهاجم ضد البرازيل بتسجيله ثلاثية رائعة في مباراة كان على إيطاليا أن تفوز بها للوصول إلى الدور نصف النهائي. وأتبع ذلك بهدفين في الفوز 2-0 في نصف النهائي على بولندا، وسجل أول هدف لإيطاليا في الفوز النهائي 3-1 على ألمانيا الغربية.

حصل روسي على جائزتي الحذاء الذهبي - التي تمنح لهداف المسابقة - والكرة الذهبية كأفضل لاعب البطولة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل مارادونا خمسة أهداف وصنع خمسة آخرين في نسخة 1982 في المكسيك

مارادونا 1986

كانت قيادة دييغو أراماندو مارادونا لمنتخب الأرجنتين 1986 نموذجا، إذ ساعد بلاده في نيل كأس العالم للمرة الثانية في نسخة المكسيك.

وجاء الهدف الأول لمارادونا في التعادل أمام إيطاليا بهدف لمثله، وهو ما ساهم في اعتلاء منتخب التانغو للمجموعة الأولى.

وفي دور الثمانية، سجل هدفين أمام إنجلترا في مباراة انتهت بهدفين لهدف. وكان الهدف الأول هو الهدف الشهير "يد الله"، حين استخدام مارادونا يده لتعبر الكرة من فوق الحارس بيتر شيلتون.

ولكن الهدف الثاني يُنظر له كواحد من أفضل أهداف كأس العالم، عندما استلم الكرة من منتصف ملعبه، وراوغ أكثر من لاعب، بما في ذلك الحارس شيلتون، ويودع الكرة الشباك.

وأتبع ذلك بهدفين رائعين في مرمى بلجيكا، في قبل النهائي، في مباراة انتهت بهدفين دون رد.

وكان عنصرا أساسيا في فوز بلاده في المباراة النهائية ضد ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.

وبأهدافه الخمسة وتمريراته الخمس الحاسمة، كان ديغو مارادونا المرشح الأبرز لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في ذلك العام.

زين الدين زيدان - 1988

كان لاعب خط الوسط الماهر زين الدين زيدان فتى كأس العالم 1998 في فرنسا.

لقد بدأ بداية رائعة بتمريرة حاسمة لهدف بلاده الأول في البطولة، الذي سجله كريستوف دوغاري في الفوز 3-0 على جنوب إفريقيا.

ولعب زيدان حينها دورا أساسيا في التقدم أمام المملكة العربية السعودية، لكنه طُرد لاحقا في اللقاء الذي انتهى برباعية نظيفة وغاب عن مباراة فرنسا الثالثة في المجموعة ضد الدنمارك، بالإضافة إلى الفوز الصعب بهدف دون رد في الوقت الإضافي على باراجواي في دور الستة عشر.

لكنه عاد متألقا وسجل في ركلات الترجيح ليهزم إيطاليا في ربع النهائي ثم ساعد فريقه في الفوز 2-1 في نصف النهائي على كرواتيا.

في النهائي، سجل زيدان رأسيتين في الفوز بثلاثية على البرازيل، وأكسبه أداؤه مكانا في فريق البطولة. بعد ذلك بعامين، حصل على لقب أفضل لاعب في يورو 2000، والتي فازت بها فرنسا أيضا.

رونالدو "البرازيل 2002"

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كان من المتوقع أن يكون نهائي 1998 أعظم لحظة لمهاجم البرازيل رونالدو. ومع ذلك، فقد عانى من نوبة صرع قبل المباراة ولم يوضع في التشكيلة الأساسية في بادئ الأمر قبل أن ينضم للتشكيلة، لكنه فشل في إحداث تأثير في الخسارة بثلاثية أمام فرنسا.

وهددت إصابة خطيرة في الركبة في عام 1999 بإنهاء مسيرته، لكن ما أعقب ذلك كان أحد أعظم قصص عودة كرة القدم. في بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كان رونالدو مثيرا حيث وضع كابوسه قبل أربع سنوات خلفه، مسجلا ثمانية أهداف في سبع مباريات.

سجل أربعة أهداف في مباريات المجموعة الثلاث: هدف في الفوز 2-1 على تركيا، والآخر في الفوز 4-0 على الصين واثنان في فوز سهل 5-2 على كوستاريكا. ثم سجل هدفا واحدا في دور الستة عشر أمام بلجيكا، في مباراة انتهت بهدفين دون مقابل، ثم أحرز الهدف الوحيد في مرمى تركيا في نصف النهائي، كما سجل هدفي النهائي في مرمى ألمانيا في اللقاء الذي انتهى 2-0 .