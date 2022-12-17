كأس العالم 2022: كرواتيا تخطف المركز الثالث من المغرب بهدفين مقابل هدف

17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 17:22 GMT آخر تحديث قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، اتسمت المباراة بالقوة والندية بين الفريقين

احتلت كرواتيا المركز الثالث في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزها على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة اتسمت بالندية.

وبذلك يحقق أسود الأطلس إنجازا إفريقيا وعربيا تاريخيا بشغلهم المركز الرابع في أكبر بطولة لكرة القدم في العالم.

بدأت المباراة، التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، سريعة ومفتوحة وأحرزت كرواتيا هدف التقدم، في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، بضربة رأسية للاعب يوسكو جفارديول.

وردت المغرب بالتعادل بعد ذلك بدقيقيتن فقط وبضربة رأسية أيضا من اللاعب أشرف دارى.

ويعد هدف جفارديول الأول له في كأس العالم مع فريق بلاده. وسدد اللاعب، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، رأسية قوية من تمريرة بالرأس من إيفان بيريسيتش ليودعها الشباك.

وأصبح جفارديول أصغر لاعب يسجل لكرواتيا طوال تاريخ مشاركتها في كأس العالم.

وسجلت كرواتيا هدفها الثاني عن طريق اللاعب ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

جاء هدف أورسيتش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لتستقر على يسار حارس المرمى المغربي ياسين بونو، وينهي الشوط الأول بتقدم كرواتيا.

وهذه هي المرة الأولي منذ بداية المونديال التي يتلقى فيها فريق المغرب هدفين في شوط واحد.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكن حظوظه توقفت الأربعاء الماضي بعد الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.

أما منتخب كرواتيا فكان قد خسر أمام الأرجنتين في الدور نفسه بثلاثية نظيفة.