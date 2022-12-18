كأس العالم 2022: مباراة ثأر بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي البطولة

قبل 34 دقيقة

التعليق على الصورة، جماهير المشجعين ملأت مدرجات ملعب لوسيل حيث يقام نهائي مونديال قطر 2022

تزداد الأجواء إثارة اليوم مع انطلاق المباراة الختامية لكأسالعالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين.

وتشهد الدقائق الأولى للمبارة هجمات متعددة للفريقين، ما يشي بأن المبارة ستكون قوية وستحمل في طياتها الكثير من المتعة والتشويق.

وملأت مجموعات المشجعين من الجانبين ملعب لوسيل الذي سيحتضن المباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وانطلق حفل ختام كأس العالم 2022 في ملعب لوسيل في الدوحة بعد 29 يوما من البطولة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

وغرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المتواجد في الدوحة لمشاهدة ودعم فريق بلاده، "لنفعلها مرة أخرى؟" في إشارة إلى فوز فرنسا في نصف النهائي على المغرب.

وكان ماكرون قد وصل الدوحة يوم الأربعاء لمشاهدة مباراة نصف النهائي التي انتصرت فيها فرنسا على المغرب 2 - 0.

وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه سيشاهد المباراة النهائية بين منتخب بلاده وفرنسا من المنزل وليس عبر حضوره الشخصي في قطر.

وقال في منشور له يوم الأحد على تويتر "مثل الملايين من أبناء بلدي، سأستمتع بنهائي كأس العالم على أرضنا".

وأضاف "سأعيش هذه اللحظة الرائعة التي أملكها حتى الآن، مع شعبي. سيكون أفضل ما لدينا في الملعب، ومشجعونا الرائعون في المدرجات".

أما مشجعو الأرجنتين، المتواجدين في قطر أيضا لمشاهدة المباراة، فقالوا إنهم "هنا للاحتفال والاستمتاع والسعادة".

وتأمل فرنسا أن تصبح أول فريق يحتفظ باللقب لموسمين متتاليين منذ ستين عاما.

ويسعى كلا البلدين للحصول على لقب كأس العالم الثالث، على الرغم من أن آخر انتصار للأرجنتين في كأس العالم كان قبل ستة وثلاثين عاما.

حقائق عن المنتخبين

التعليق على الصورة، انطلاق حفل ختام كأس العالم 2022 في ملعب لوسيل في الدوحة

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التقى منتخبا الأرجنتين وفرنسا ثلاث مرات من قبل في بطولات كأس العالم. وفازت الأرجنتين في مباراتين في تصفيات المجموعات في عامي 1930 و 1978، لكن فرنسا انتصرت في مواجهتها الوحيدة في دور خروج المغلوب، وفازت 4-3 في دور الستة عشر في 2018.

وتتنافس الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، بينما تشارك ألمانيا للمرة الثامنة والبرازيل للسابعة. وقد فازت الأرجنتين بالكأس عامي 1978 و 1986 بينما خسرت في الأعوام 1930 و 1990 و 2014.

ويمكن لمنتخب الأرجنتين أن يصبح الفريق الثاني في تاريخ كأس العالم الذي يخسر مباراته الافتتاحية ويصل إلى النهائي ويرفع الكأس، محاكياً إسبانيا عام 2010.

كما يمكن أن يصبح ميسي ثالث لاعب أرجنتيني يفوز بالحذاء الذهبي في كأس العالم بعد جييرمو ستابيلي عام 1930 وماريو كيمبس في عام 1978.

وقد وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الرابعة منذ عام 1998، أي ضعف أي دولة أخرى في هذه الفترة.