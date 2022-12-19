كأس العالم 2022: لاعب إنجلترا السابق غاري نيفيل يقارن معاملة قطر للعمال بما تفعله الحكومة البريطانية

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، غاري نيفيل

تعرض لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق غاري نيفيل لانتقادات لمقارنته معاملة القطريين للعمال بإجراءات حكومة المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد أن هاجم لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق حكومة المملكة المتحدة ، لا يريد جمهور كرة القدم سماع غاري نيفيل يناقش السياسة.

وفي حديثه على قناة آي تي في ITV، التي يعمل حاليا محللا رياضيا فيها، قبل نهائي كأس العالم، اتهم الوزراء "بشيطنة وتشويه سمعة عمال السكك الحديدية وعمال الإسعاف والممرضات بشكل مرعب".

وقال إنه لا ينبغي قبول ظروف العمل السيئة في قطر أو أي منطقة.

وأضاف أن الممرضات في المملكة المتحدة - اللواتي يقمن بإضراب - حصلن على "أجر زهيد".

وقال سايمون كلارك، النائب عن حزب المحافظين، إنه من "الغريب" مقارنة معاملة البلدين للعمال.

وأضاف الوزير السابق: "إنه أمر مثير للسخرية أن يتم منح غاري نيفيل حرية التصرف من قبل أي تي في سبورت لتسييس حدث رياضي كبير بشكل علني"

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ووصف لي أندرسون، نائب آخر من حزب المحافظين، تعليقات نيفيل بأنها "دعاية سياسية حزبية من قبل مليونير".

وقال "يبدو أن آي تي في ITV مدرجة في قائمة ممنوعاتي الآن - تحدث عن كرة القدم غاري وأبعد أنفك عن السياسة. أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه".

وردا منه على الانتقادات، غرد نيفيل على تويت، واصفا المحافظين بأنهم "أكبر مجموعة من الدجالين الذين وصلوا إلى السلطة على الإطلاق".

وقال متحدث باسم آ"ي تي في: "كان غاري نيفيل يعبر عن آرائه الشخصية في سياق مناقشة حول معاملة العمال في قطر في بث مباشر. آراؤه خاصة به ولا نؤيدها ".

وأكدت هيئة تنظيم الإعلام أوفكوك Ofcom أنها تلقت شكاوى حول هذا الموضوع لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحقق أم لا.

وخضعت قطر للتدقيق بسبب معاملتها لعشرات آلاف العمال المهاجرين العاملين في بناء الملاعب والفنادق قبل كأس العالم.

وقال تقرير صدر عام 2021 عن منظمة هيومان رايتس ووتش، إن العمال الأجانب يواجهون "شهوراً من الأجور غير المدفوعة لساعات طويلة من العمل الشاق".

وبحسب منظمة العمل الدولية، توفي 50 عاملا أجنبيا، وأصيب أكثر من 50 شخص، وأصيب 37600 آخرون بجروح طفيفة.

وردا على سؤال حول معاملة قطر للعمال ، قال نيفيل: "إنها بغيضة ويجب أن نكره الأجور المنخفضة ونكره الأجور المنخفضة وسوء الإقامة وسوء ظروف العمل".

وأضاف "هذا شيء لا يمكننا قبوله أبدا في هذه المنطقة أو في أي منطقة".

وأردف "من الجدير بالذكر أن لدينا حكومة حالية في بلدنا، تقوم بتشويه سمعة عمال السكك الحديدية وعمال الإسعاف والممرضات بشكل مرعب".

وفي السنوات الأخيرة، أصبح نيفيل منتقدًا صريحا لحكومة المحافظين، واصفًا رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بأنه "كارثة".

كما انضم إلى حزب العمال وظهر في المؤتمر السنوي الأخير للحزب، لكنه استبعد أن يصبح سياسيا.

وخلال بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحريرية لقناة آي تي في، عمل نيفيل أيضا في محطة بي إن beIN القطرية - وهو القرار الذي أثار انتقادات.