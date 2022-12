كأس العالم 2022: لاعب إنجلترا السابق غاري نيفيل يقارن معاملة قطر للعمال بما تفعله الحكومة البريطانية

وفي معرض دفاعه عن هذه الخطوة في برنامج Have I Got News For You الذي يبث على بي بي سي، قال: "لديك خيار - وجهة نظري، هي أنه يمكنك تسليط الضوء على القضايا والتحديات في هذه البلدان والتحدث عنها علانية، أو أنك ببساطة لا تقل شيئا ولا تذهب إلى تلك البلدان".