كأس العالم 2022: منتخب الأرجنتين يعود إلى البلاد في ظل أجواء احتفالية شعبية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، فازت الأرجنتين على فرنسا في مباراة النهائي يوم الأحد

وصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس يوم الثلاثاء بعد فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر.

وفازت الأرجنتين على فرنسا في مباراة نهائي مشوقة الأحد. وتوجه اللاعبون بعد وصولهم إلى مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من المطار، حيث كان في انتظارهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

وسوف يبدأ فريق الأرجنتين، الذي وصل الساعة 2:40 بالتوقيت المحلي (5:40 بتوقيت غرينتش)، جولة احتفالية في وسط العاصمة بوينس أيريس اعتبارا من ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع استقبال الملايين لهم في الشوارع مع إعلان اليوم عطلة رسمية في البلاد.

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وكان ميسي، الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، أول لاعب ينزل من الطائرة حاملاً كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، ثم نزل المهاجم جوليان الفاريز، الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر.

ووُضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

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كما نزل باقي اللاعبين من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولاً الى حافلة مكشوفة على أنغام أغنية بعنوان "Muchachos" لفريق لا موسكا، وهي أغنية خاصة بهم في كأس العالم.

وغادرت الحافلة بعد ذلك إلى مجمع التدريب، استعدادا للمشاركة في احتفالات الفوز.

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يأتي ذلك في ظل استمرار الأجواء الاحتفالية في العاصمة بوينس أيريس منذ فوز الفريق يوم الأحد بكأس العالم متغلباً على فرنسا في قطر.

ويقول مراسلو بي بي سي إن البلاد بأكملها تبدو كأنها تستقبل ليونيل ميسي وزملائه في منتخب الأرجنتين.

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وقاد ميسي، 35 سنة، منتخب بلاده لكرة القدم إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.

وحصل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على جائزة الكرة الذهبية - التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم - بعد تسجيله سبعة أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.

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ويُنظر إلى نجم برشلونة السابق على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة.

وسجل ميسي هدفين في نهائي كأس العالم ثم سجل هدفاً من ركلة لتفوز الأرجنتين على فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة استمرت 120 دقيقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف.

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وبحلول كأس العالم المقبل في 2026 يكون ميسي قد أتم عامه التاسع والثلاثين. لكنه أعلن في وقت سابق أن مونديال قطر سيكون الأخير الذي يشارك فيه مع منتخب الأرجنتين.