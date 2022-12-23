كأس العالم 2022: الفيفا يحقق في دخول "شيف الملح" أرض الملعب بعد المباراة النهائية

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في واقعة دخول الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، الملقب بـ"شيف الملح" وآخرين "بدون تصريح" إلى أرض الملعب بعد مباراة نهائي كأس العالم في قطر.

والتُقطت صور للطاهي التركي الشهير وهو يحمل كأس العالم ويقبله أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا.

وتنص قواعد الفيفا على أن الكأس لا يمكن أن تُحمل إلا من مجموعة "مختارة للغاية" من الأشخاص، من بينهم الفائزون بالبطولة ومسؤولو الفيفا ورؤساء الدول.

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وقال متحدث باسم الفيفا، في بيان لبي بي سي سبورت: "بعد إجراء مراجعة، يعمل الفيفا على تحديد كيفية دخول أفراد بدون تصريح إلى أرض الملعب بعد حفل الختام في استاد لوسيل في 18 ديسمبر".

وأضاف: "سوف يُتخذ اجراء داخلي مناسب".

ويمتلك غوكشيه سلسلة مطاعم فاخرة للحوم، واشتهر في عام 2017 بعد أن أصبح أسلوبه في تحضير وتتبيل اللحوم محل جذب على الإنترنت.

وزار العديد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، بما في ذلك ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، مطاعم غوكشيه.

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ونشر غوكشيه في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال بطولة كأس العالم، مقطع فيديو لنفسه وهو يحتضن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. ولاحقا التقطت صور للاثنين في مقاعد كبار الشخصيات إلى جانب أساطير البرازيل رونالدو وروبرتو كارلوس وكافو.