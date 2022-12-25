ليونيل ميسي: "اتفاق مبدئي" لتجديد عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر عام 2021

توصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "اتفاق مبدئي" لتجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب غيليم بالاغ من بي بي سي الرياضية.

وينتهي عقد ميسي، 35 عاما، والذي قائد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم في قطر، مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران 2023.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا مطلع الأسبوع إنه "يود" عودة ميسي إلى الفريق الإسباني حيث أمضى 21 عاما.

لكن بالاغ قال إن برشلونة لم يفاتح ميسي بالأمر.

وسيوقّع ميسي عقدا لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر. وجاء الاتفاق بعد أربعة أشهر من المحادثات بين مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، وخورخي والد ميسي.

وتبع ذلك اجتماع مهم في الدوحة مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

وقال بالاغ، الخبير في كرة القدم الأوروبية "عمليا تم الاتفاق على كل شيء مع باريس سان جيرمان. برشلونة لم يفاتح ميسي أو والده لعرض أي شيء".

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"إذا ليس الأمر أن ميسي لا يريد العودة إلى برشلونة. لم يتم سؤاله عن ذلك".

وأضاف "ميسي سعيد بكل شيء ومع عودته من عطلته سيتم تسريع الاتفاق".

وأوضح بالاغ "حياته في باريس متوازنة، سعيدة، الجميع يستمتعون بها ولديه فرصة حقيقية للفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا. أيضا، ستساعده ليصبح مرشحا لنيل الكرة الذهبية مرة أخرى".

واختير الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، لاعب البطولة في كأس العالم، مع حصد الأرجنتين للقبها الثالث في البطولة بعد فوزها بضربات الجزاء على فرنسا.

وبعد مغادرته برشلونة، وقّع ميسي عقدا لمدة عامين في عام 2021 في صفقة انتقال حر، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.

وخاض 53 مباراة في الدوري الفرنسي، مسجلا 23 هدفا في جميع المسابقات.

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وفاز الأرجنتيني إلى الآن بكأس العالم مرة واحدة، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكوبا أمريكا مرة واحدة، 10 مرات بالدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الفرنسي مرة واحدة مع باريس سان جيرمان.

ويعد ميسي أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة مع برشلونة، الفريق الذي انضم له وهو الـ 13 من عمره.