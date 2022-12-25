الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام قد يريح لاعبيه الدوليين العائدين من كأس العالم أمام برينتفورد

قبل 50 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، توتنهام يقبع في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميير ليغ

يفكر المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، في إراحة لاعبيه الدوليين، الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في قطر، وذلك خلال مباراة فريقه أمام برينتفورد يوم الإثنين.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميير ليغ، منافساته يوم الإثنين، بعد ثمانية أيام من المباراة النهائية لكأس العالم.

وقال كونتي، المدير الفني لتوتنهام، إن لاعبَيه الدوليَين الاثنين اللذين شاركا في المباراة النهائية، وهما الفرنسي هوغو لوريس، والأرجنتيني كريستيان روميرو، لن يشاركا في المباراة بأي حال.

وقال كونتي إنه لن يكون سعيدا بمشاركتهما، مضيفا: "من ناحية، أشعر بالسعادة لأن فريقي توتنهام يضم 12 لاعبا شاركوا في كأس العالم، وهو ما يعني أننا في الطريق الصحيح، لنكون في المنافسة، والفوز بالألقاب".

وقال: "لكن من الطبيعي أنه عندما يكون لديك هذا العدد من اللاعبين، المشاركين في بطولة كهذه، وفي وسط الموسم، فإنه ليس أمرا سهلا، لأن الجانب البدني لن يكون في أفضل حال".

وواصل كونتي: "لقد عملنا بجد على الجانب الخططي، والجانب البدني، واللاعبين الآن عند مستوى أفضل من زملائهم الذين شاركوا في كأس العالم".

وأضاف: "لهذا السبب، أظن أنه يجب علي أن اتخذ أفضل القرارات، بخصوص المباراة أمام برينتفورد، فمن ناحية، لدى عدد من اللاعبين، الذين عملت معهم طوال أربعة أسابيع، بشكل جيد، ومن ناحية أخرى، لدي عدد آخر منهم كانوا يشاركون في كأس العالم، وليسوا على أعلى مستوى بدني حاليا".

أما رودريغو بنتانكور، لاعب توتنهام، فلن يشارك في المباراة بسبب الإيقاف، كما أنه يعاني من إصابة عضلية.

ويعاني أيضا البرازيلي ريتشارليسون من إصابة عضلية، ستبعده عن المشاركة مع الفريق لنحو شهر كامل، وتعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويعاني لوكاس مورا أيضا من إصابة مستمرة، وقال كونتي إنه "يعاني من أجل الوصول إلى حل".

وأضاف: "إنه موقف صعب، لأن لدي لاعبا جيدا في الفريق، لكنه ليس جاهزا، فيصبح الأمر كما لو أنه ليس في الفريق".