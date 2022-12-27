ليفربول يتفق على ضم المهاجم الهولندي كودي جاكبو

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اتفق نادي ليفربول الإنجليزي على التعاقد مع مهاجم هولندا كودي جاكبو الذي يلعب في نادي أيندهوفن الهولندي، وذلك حسبما أعلن الأخير.

خاض جاكبو، البالغ من العمر 23 عامًا، كأس العالم الذي أقيم مؤخرا في قطر بشكل مثير للإعجاب، حيث سجل ثلاثة أهداف ليساعد هولندا في الوصول إلى ربع النهائي.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة صفقة الجناح بين 40 و 50 مليون يورو.

ويقول نادي أيندهوفن إن جاكبو سيسافر إلى إنجلترا لإكمال إجراءات الانتقال، مضيفًا أنها ستكون صفقة قياسية للنادي.

كانت تقارير قد أفادت بأن نادي مانشستر يونايتد اقترب من ضم المهاجم الهولندي.

وجاء في بيان من جانب الدوري الهولندي الممتاز أن "إدارة أيندهوفن أكملت المفاوضات يوم الاثنين، ومنحت جاكبو الإذن بالسفر إلى إنجلترا".

وجاكبو في حالة جيدة هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 14 مباراة بالدوري لصالح أيندهوفن.

كما سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات في الدوري الأوروبي.

وفي المونديال، سجل في كل مباراة من مباريات دور المجموعات ضد السنغال والإكوادور وقطر.

كان فريق ليفربول الإنجليزي قد فاز على أستون فيلا بنتيجة 3-1 يوم الاثنين، مع عودته إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل الفريق الذي يقوده المدرب يورغن كلوب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

وتحدث مدافع الريدز، الهولندي فيرجيل فان دايك، عن زميله الدولي بإعجاب خلال كأس العالم.

وقال فان دايك خلال البطولة التي أقيمت في قطر: "آمل أن يتمكن كودي من تحقيق نجاح هائل. إنه لاعب جيد جدا وفتى جيد أيضا".