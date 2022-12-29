وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلي عن 82 عاما

29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 19:07 GMT آخر تحديث قبل 15 دقيقة

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رحل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما.

وكان نجم الكرة يتلقى العلاج في مستشفى في ساو باولو. وأعلنت إصابة بيليه بسرطان القولون قبل ثلاث سنوات.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات، ويعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الراحل 1281 هدفا في 1363 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الكروية، التي استمرت 21 عاما، ومن بين ذلك 77 هدفا في 91 مباراة دولية للبرازيل.

ويعد بيليه هداف البرازيل على مر العصور وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في أربع بطولات مختلفة في كأس العالم.