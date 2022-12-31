كريستيانو رونالدو: النجم البرتغالي ينضم "للعالمي" لمدة موسمين

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، AlNASSR التعليق على الصورة، رونالدو متلهف لخوض تجربة جديدة في دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.

انضم نجم مانشستر يونايتد السابق ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي في إطار صفقة تمتد إلى 2025.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على الإنترنت صورة للاعب ممسكا بقميص النادي وعلق عليها "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي"، وهو لقب النادي السعودي.

ويُعد رونالدو لاعب كرة قدم حر منذ مغادرته صفوف اليونايتد على خلفية مقابلة صحفية انتقد خلالها النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتقاضى رونالدو أكبر أجر للاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، إذ تصل مستحقاته المالية إلى 177 مليون إسترليني سنويا.

وقال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر :"هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

وقال النجم البرتغالي، 37 سنة، إنه متلهف "لخوض تجربة جديدة في دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف رونالدو: "أنا محظوظ لأني فزت بكل ما كنت أرغب في الفوز به في كرة القدم الأوروبية، وأشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لأبدأ في نقل خبراتي إلى آسيا".

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ووصف نادي النصر السعودي، الذي فاز بلقب الدوري السعودية تسع مرات، صفقة ضم رونالدو بأنها "صناعة تاريخ" بالنسبة للنادي.

وقال النادي إن هذه الصفقة سوف تكون "مصدرا لإلهام للدوري، والأمة، والأجيال القادمة، والأولاد، والفتيات ليكونوا الأفضل دائما".

ورفض ورنالدو عرضا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي لكرة القدم بقيمة 305 مليون إسترليني في الصيف الماضي، مؤكدا أنه كان سعيدا بوجوده بين صفوف مانشستر يونايتد.

وفي نوفمبر الماضي، تحدث المهاجم البرتغالي إلى المذيع بيرس مورغان في "توك تي في" قال فيها إنه شعر "بالخيانة" من جانب النادي الإنجليزي، وأنه لا يحترم مدرب المادي إريك تن هاغ، وهي التصريحات التي أدت إلى الاستغناء عنه.

وسجل رونالدو 145 هدفا في 346 مباراة لمانشستر يونايتد ثم غادر صفوف اليوفنتوس الإيطالي ليعود مرة ثانية إلى ملعب أولد ترافورد في أغسطس/ آب 2021 بعد حوال 11 سنة من مغادرة ريال مدريد الإسباني.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع مان يونايتد بعد سبعة أشهر، والذي تقاضى بموجبه 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن مغادرته الفورية للنادي الإنجليزي جاءت "باتفاق الطرفين".

وبعد يوم واحد من قرار مغادرته النادي، صدر قرار بوقف رونالدو مباراتين محليتين بعد أن أسقط هاتفا من يد أحد جماهير إيفرتون الإنجليزي بعد هزيمة اليونايتد في ملعب غوديسون بارك في إبريل/ نيسان الماضي.

وسوف ينفذ نجم الكرة الأوروبية السابق قرار الوقف على المستوى المحلي مع أي نادي جديد ينضم إليه - سواء في إنجلترا أو خارجها - رغم أن الوقف لا ينطبق على مستوى القارات مثل قرارات الوقف في دوري أبطال أوروبا.