الدوري الإنجليزي الممتاز: من هم أعضاء التشكيلة المثالية لفريق في البطولة لعام 2022؟

جيمي كيمب

شركة أوبتا للإحصائيات الرياضية

قبل 35 دقيقة

التعليق على الصورة، فريق أوبتا لعام 2022

مع اختتام نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالتزامن مع نهاية عام 2022، حان الوقت الآن لتقييم الدوري الإنجليزي الممتاز وتقييم الأرقام الرئيسية فيه على مدار العام، وما هي أفضل طريقة لتشكيل فريق من أفضل اللاعبين لعام 2022؟

باستخدام مؤشر أوبتا - الذي تعده شركة أوبتا سبورت البريطانية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية - والذي يصنف اللاعبين عبر مجموعة واسعة من المقاييس، شكلنا فريقا استنادا إلى البيانات وإحصاءات الأداء.

هناك قاعدة واحدة فقط: يجب أن يكون اللاعبون الـ 11 المختارون قد ظهروا في كلا الموسمين اللذين شكلا عام 2022.

حارس المرمى: أليسون بيكر - ليفربول

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على الرغم من أن عام 2022 ربما لم يشهد تحقيق فريق ليفربول ما يصبو إليه، إلا أن حارسهم ظل بالقرب من ذروة قوته. وكان أليسون أكثر الحراس حفاظا على شباكه نظيفة في الدوري الممتاز حتى الآن هذا العام، إذ نجح في ذلك 15 مرة.

في الواقع، باستخدام بيانات أهداف أوبتا المتوقعة (xG)، كان أداء أليسون أفضل من أي حارس آخر من حيث منع الأهداف هذا العام. وبناءً على جودة التسديدات على المرمى التي واجهها، تلقى البرازيلي أهدافا أقل مما كان متوقعا بـ 11 هدفًا، إذ تلقى 27 هدفا من بين 38 هدفا متوقعا تم تسديدها على مرماه.

الظهير الأيمن: كيران تريبيير - نيوكاسيل

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كان هناك عدد قليل من الصفقات التي تم التوقيع عليها في عام 2022، والتي يمكن أن تنافس كيران تريبيير في تأثيره الفوري على الفريق. وكان قائد فريق نيوكاسل جزءًا لا يتجزأ من صعود الفريق على مدار العام، إذ بدأ الفريق في المركز التاسع عشر واستأنف في ديسمبر/ كانون الأول في المركز الثالث.

تريبيير هو واحد من ثلاثة مدافعين فقط حققوا متوسط فرصتين أو أكثر لكل 90 دقيقة من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

قلب الدفاع: تياغو سيلفا - تشيلسي

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قد يكون تياغو سيلفا البالغ من العمر 38 عامًا أكبر المدافعين سنا يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، لكن العمر لم يكن عقبة أمام أدائه بقميص تشيلسي. في الواقع، لعب سيلفا دقائق في الدوري أكثر من أي لاعب آخر مع البلوز هذا العام (2531 دقيقة).

عبر الدوري الإنجليزي الممتاز، استعاد البرازيلي الكرة أكثر من 90 مرة أكثر من أي قلب دفاع آخر في عام 2022 (7.2 استعادة لكل 90 دقيقة).

قلب الدفاع: غابرييل ماغالهايس - أرسنال

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غابرييل ماغالهايس هو واحد من لاعبين اثنين فقط، إلى جانب بوكايو ساكا، بدأ كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال في عام 2022. في الواقع، لم يغب المدافع البرازيلي سوى 62 دقيقة عن اللعب في الدوري طوال العام.

الظهير الأيسر: آندي روبرتسون - ليفربول

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فاز ليفربول بنسبة 73 في المئة من مباريات الدوري التي بدأها آندي روبرتسون هذا العام، ولم تتلق شباكه سوى 0.7 هدف في المباراة الواحدة. في المباريات التي لم يبدأها، انخفضت نسبة فوز ليفربول إلى 50 في المئة واستقبلت شباكه 1.4 هدفًا في المباراة الواحدة.

وقدم ظهير ليفربول أيضًا 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، وهي أكبر نسبة من أي مدافع في المسابقة والأكثر من أي لاعب في ليفربول أيضا.

خط الوسط الدفاعي: رودري - مانشستر سيتي

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ظل خبير التمريرات في مانشستر سيتي كما هو متوقع في عام 2022، واستمر في دوره باعتباره اليد الثابتة لفريق المدرب بيب غوارديولا. ويجعل توزيعه الدقيق وتأثيره المهدئ على الفريق منه الآن أحد الأسماء الأولى في قائمة فريق غوارديولا.

إلى جانب إكمال معظم التمريرات (2590 تمريرة)، يمتلك رودري أقل معدل فقدان للكرة في حيازة أي لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام (أكثر من 1000 لمسة)، حيث فقد الكرة بنسبة 9.6 في المئة فقط من إجمالي اللمسات.

لاعب الوسط: ديكلان رايس - وست هام

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كان قائد فريق وست هام، ديكلان رايس، أحد أكثر لاعبي خط الوسط تأثيراً في عام 2022، حيث برع في مهامه الدفاعية وجمعها مع تمريرات قوية خلال الاستحواذ، بينما استعاد أيضًا حيازة الكرة أكبر عدد من المرات مقارنة بأي لاعب (302 تمريرة).

لاعب الوسط: كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

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سارت الأمور كالمعتاد في عام 2022 بالنسبة لكيفن دي بروين، حيث استمر في السيطرة باعتباره أكثر لاعبي خط الوسط تأثيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

البلجيكي لاعب مانشستر سيتي هو اللاعب الوحيد الذي صنع أكثر من 100 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام (105)، حيث تحول 16 من تلك الفرص إلى تمريرات حاسمة.

الجناح الأيمن: جيمس ماديسون - ليستر سيتي

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قلة من اللاعبين رفعوا مستواهم في ضوء كأس العالم 2022 بقدر ما فعل جيمس ماديسون، حيث استمر مستواه في النهاية ليكسبه استدعاءً مستحقًا من جانب مدرب المنتخب الإنجليزي.

حقق ماديسون 23 هدفًا ومساعدة في 30 مباراة بالدوري مع ليستر سيتي هذا العام، ولم يتفوق عليه غير دي بروين، وهو لاعب الوسط الوحيد الذي حقق المزيد (29) منذ يناير/ كانون الثاني.

قلب الهجوم: هاري كين - توتنهام

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حالة هاري كين بسيطة للغاية. سجل مهاجم توتنهام عددًا أكبر من الأهداف (26)، وأهدافًا بدون ركلات جزاء (21) ولديه أكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة (34) لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022.

الجناح الأيسر: سون هيونغ مين - توتنهام

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اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر من سون هيونغ مين (18) في الدوري الإنجليزي هذا العام هو زميله في توتنهام هاري كين (26)، في حين جاءت جميع ضربات سون الـ 18 دون مساعدة من ركلات الجزاء.