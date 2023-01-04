نوفاك جوكوفيتش: اللاعب الصربي بصدد الغياب عن البطولات الأمريكية هذا الموسم لعدم حصوله على لقاح كوفيد

قبل 6 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نوفاك دجوكوفيتش موجود حالياً في أستراليا - بعد 12 شهراً من ترحيله من البلاد

من المرتقب أن يغيب لاعب التنس نوفاك جوكوفيتش عن بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة، بعدما مددت الولايات المتحدة اشتراطها أن يكون الزوار من الخارج ملقحين ضد كوفيد 19.

وسيكون هناك إلزام بإثبات التطعيم لدخول الولايات المتحدة حتى 10 أبريل/ نيسان على الأقل، لكن اللاعب الصربي قال في وقت سابق إنه لم يتلق اللقاح.

وتبدأ بطولة إنديان ويلز وبطولة ميامي المفتوحة - وهما من أعرق البطولات في رزنامة التنس خارج البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) - في 6 و20 مارس/ آذار على التوالي.

ويتواجد جوكوفيتش (35 عاماً)، المصنف الأول عالمياً سابقاً، في أستراليا في الوقت الحالي بعد 12 شهراً من ترحيله من البلاد قبل بطولة أستراليا المفتوحة بسبب عدم تلقيه اللقاح.

وألغت أستراليا شرط التطعيم باللقاح على الوافدين في يوليو/ تموز، كما ألغي في نوفمبر/ تشرين الثاني حظر كانت مدته 3 سنوات على منح جوكوفيتش تأشيرة دخول.

وتأهل جوكوفيتش إلى الدور الثاني من بطولة أديلايد الدولية حيث يواصل استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة، وهي أول بطولة كبرى لهذا الموسم والتي تبدأ في 16 يناير/ كانون الثاني.

وأحرز جوكوفيتش لقب البطولة تسع مرات في ملبورن. كما يفصله لقب واحد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) عن الرقم القياسي لعدد مرات الفوز في منافسات الرجال، المسجل باسم رافاييل نادال، بواقع 22 لقباً.

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وفي حديثه عن تجربته لعام 2022 في أستراليا، حيث احتجز وأجبر على الإقامة في فندق للهجرة، قال جوكوفيتش: "لا يمكنك نسيان تلك الأحداث. إنها من الأمور التي تلتصق بك، وتبقى معك لبقية حياتك".

وأضاف "لقد كان شيئاً لم أختبره من قبل، وآمل ألا يتكرر أبداً".

تحليل

مراسل بي بي سي لشؤون التنس راسل فولر

البطولتان المتتاليتان في إنديان ويلز وميامي ليستا مرموقتين للغاية فحسب، ولكنهما غالباً ما تكونان نقطة انطلاق مهمة للبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) الصيفية الثلاث.

ومن الممكن أن يكون غياب جوكوفيتش عن هذه الأحداث العام الماضي قد ساهم في هزيمته في ربع النهائي أمام رافاييل نادال في رولان غاروس، على الرغم من وجود تعقيد إضافي لعدم القدرة على اللعب في أستراليا أيضاً.

ويمكن أن يعود جوكوفيتش إلى مركز المصنف الأول عالمياً من خلال الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، لكن خسارة ما يصل إلى ألفي نقطة تصنيف في غيابه عن البطولات الأمريكية قد يكون له تأثير كبير على تصنيفه بعد ذلك.