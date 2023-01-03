كريستيانو رونالدو يحط الرحال في الرياض بعد انضمامه إلى النصر السعودي

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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين، بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر في صفقة تاريخية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما والفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، يقيم في أحد الفنادق الفاخرة مع مرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المسؤولين قوله إن النجم البرتغالي استقدم معه فريقا كبيرا من المساعدين.

وقد غادر رونالدو ناديه السابق مانشستر يونايتد في ظروف متوترة، بعد تصريحات إعلامية نارية.

وسيقدم لجمهور نادي النصر في السابعة مساء بملعب مرسول بارك.

وبعد الإعلان عن انتقاله إلى النصر، قال النجم البرتغالي، 37 سنة، إنه متلهف "لخوض تجربة جديدة في دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف رونالدو: "أنا محظوظ لأني فزت بكل ما كنت أرغب في الفوز به في كرة القدم الأوروبية، وأشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لأبدأ في نقل خبراتي إلى آسيا".

وكانت جولة رونالدو الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر، حيث ظفر غريمه ليونيل ميسي بالكأس مع منتخب الأرجنتين.

وتعد صفقة رونالدو، التي تمتد إلى يونيو/حزيران 2025، واحدة من مجموعة من الصفقات الرياضية الكبرى التي أبرمتها السعودية في سباق السيارات فورمولا وان، والملاكمة، والغولف، كما اشترت نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ويصف منتقدو السعودية هذه الصفقات بأنها محاولة "لتبييض صورة" المملكة، وتشتيت انتباه الناس عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ويتوقع نادي النصر امتلاء مدرجات الملعب بمناسبة تقديم رونالدو للجمهور.

ووصف نادي النصر، الفائز بالدوري السعودية تسع مرات، تعاقده مع رونالدو بأنه "أكثر من تاريخي"، وأنه سيلهم أندية أخرى في الدوري والبلاد برمتها.

وتعهد وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، في تغريدة، "بدعم بقية أنديتنا في إبرام صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وقد فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو خلال نهائيات كأس العالم، بعد حوار صحفي ناري قال فيه إنه يشعر بتعرضه للخيانة من قبل النادي، وإنه لا يحترم المدرب إيريك تان هاغ.

وكان المهاجم البرتغالي لسنوات طويلة واحدا من أغلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، إذ يعتقد أنه كان يتقاضى 33 مليون يورو في يوفنتوس، قبل أن يوافق على خفض راتبه للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد، وبالدوري في إسبانيا، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وفي انجلترا مع مانشستر يونايتد.

وهو هداف دوري أبطال أوروبا، وهداف منتخب بلاده، الذي فاز معه بكأس أوروبا في عام 2016.

وأصبح في قطر أول لاعب يسجل في 5 دورات من كأس العالم، بعد ضربة جزاء سجلها في مرمى غانا في مرحلة المجموعات.