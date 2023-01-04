خليجي 25: تاريخ البطولة وأبرز الفائزين بها

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جماهير البحرين تشجع فريقها خلال نهائي كأس الخليج أمام السعودية على ملعب عبد الله بن خليفة في ديسمبر/كانون الأول 2019 في الدوحة

تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، التي تنطلق في السادس من يناير/كانون الثاني وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، وملعب الميناء، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، لإقامة مباريات البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، في تصريحات للتلفزيون العراقي إن 90 في المئة من تذاكر مباريات البطولة قد بيعت إلكترونيا، مشيرا إلى استكمال كافة الاستعدادات لحفل الافتتاح وإقامة مباريات البطولة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية أن الفنان كاظم الساهر سيحيي حفل الافتتاح، لكن المطرب العراقي لم يؤكد أو ينفي حضوره.

وبعد ذلك، قال درجال في حديث لتجمع من الصحفيين في البصرة: "لا أعتقد أن كاظم الساهر سيكون حاضرا. حتى الآن، لا يوجد تأكيد من طرفه".

وأشار إلى أن مطربا آخر قد يحيي الحفل مع الفنانة رحمة رياض.

تاريخ البطولة

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انطلقت بطولة كأس الخليج للمرة الأولى في عام 1970 بنظام المجموعة الواحدة وبمشاركة أربع دول هي البحرين وقطر والسعودية والكويت، وفازت الكويت باللقب بعد حصد ست نقاط، في حين جاءت البحرين في المركز الثاني.

استضافت السعودة النسخة الثانية عام 1972، حيث زاد عدد الدول المشاركة إلى خمس دول بعد انضمام الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الثانية توِّجت الكويت باللقب.

وفي النسخة الثالثة عام 1974، التي استضافتها الكويت، ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى ست دول مع انضمام سلطنة عمان، وفازت الكويت باللقب للمرة الثالثة.

وانضم العراق في النسخة الخامسة واستضاف البطولة عام 1979 ليصبح عدد الدول المشاركة سبع دول، واستطاع العراق حصد اللقب، ثم فاز باللقب بعد ذلك عامي 1984 و1988.

ووضعت قطر حدا للهيمنة الكويتية العراقية على البطولة وفازت باللقب عام 1992، عندما استضافت البطولة، التي مُنع العراق من المشاركة فيها بسبب حرب الخليج الثانية.

وفي النسخة الـ 16 التي استضافتها الكويت عام 2003، انضم اليمن ليصبح عدد الدول المشاركة سبع دول، وفازت السعودية باللقب.

وفي عام 2004 استضافت الدوحة البطولة وارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 8 دول بعد أن عاد العراق إلى المنافسة، وفازت قطر باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وتوّجت الإمارات بلقب بطل كأس الخليج للمرة الأولى في النسخة الـ 18، التي أقيمت في الإمارات عام 2007.

وفي كأس الخليج الـ 19 عام 2009 تمكنت سلطنة عمان مستضيفة تلك النسخة من الحصول على كأسها الأولى.