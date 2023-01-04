غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم يعترف بركل زوجته أثناء مشاجرة

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قاد برهالتر المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى الدور السادس عشر في كأس العالم 2022 في قطر

اعترف غريغ برهالتر، المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، بأنه ركل زوجته أثناء شجار نشب بينهما عندما كانا مراهقين.

ويخضع برهالتر، 49 سنة، لتحقيقات أمام اتحاد كرة القدم الأمريكي بعد أن أثيرت ضده مزاعم بالاعتداء على زوجته.

وقال المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، في بيان أصدره الثلاثاء، إن شخصا اتصل به أثناء نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وهدده بأنه سوف "يحطمه".

لكنه أضاف: "لا توجد أي أعذار لتصرفاتي في تلك الليلة".

وكشف البيان، الذي وقعته معه زوجته روزاليند، عن تفاصيل ما حدث بينهما أثناء تلك الواقعة عام 1991.

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وقال: "كنا نتواعد منذ أربعة أشهر عندما حدث بيننا شيء كان من الممكن أن يحدد شكل مستقبل علاقتنا".

وأضاف: "ذات ليلة بينما كنا نشرب في حانة محلية، دارت بيننا مناقشة حادة أنا وروزاليند استمرت حتى خرجنا إلى الشارع. وتحول الأمر إلى شجار بدني وركلتها في رجليها".

وقال برهالتر إن روزاليند "لم ترد أن يربطها شيء" به بعد ما حدث مباشرة، لكنهما التقيا بعد سبعة أشهر لإعادة بناء علاقتهما.

ومنذ ذلك الحين وهما لم يفترقا، واحتفلا بالذكرى الخامسة والعشرين لزفافهما في عطلة نهاية الأسبوع وسط احتفالات العام الجديد.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان صدر الثلاثاء: "فور سماعنا بالمزاعم المثارة ضد مدرب فريق كرة القدم الوطني للرجال غريغ برهالتر في 11 ديسمبر، طلب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم من شركة ألستون وبيرد المحدودة للاستشارات القانونية فتح تحقيق مستقل في هذا الشأن".

وأضاف البيان: "من خلال هذا الإجراء، علم الاتحاد أن هناك احتمالات لأن يكون عدد من طواقم العمل لدينا تعرضوا لسلوك غير لائق على يد أشخاص من خارج المؤسسة".

وتابع: "نأخذ مثل هذا السلوك على محمل الجد، كما توسعنا في التحقيقات لتشمل جميع المزاعم المثارة".

وقال بيان الاتحاد: "نقدر لغريغ وروزاليند المبادرة والحديث عن الواقعة. وانطلاقا من تعهدنا بالشفافية، سوف تُنشر نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه مباشرة".

"اتحاد كرة القدم الأمريكي يدين العنف بكل أنواعه، ويتخذ مثل تلك المزاعم على محمل الجد".

وقال برهالتر، الذي انتهى عقده كمدرب للفريق الوطني الأمريكي لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه تعاون مع اتحاد الكرة الأمريكي بشكل كامل فيما يتعلق بتلك التحقيقات.