كأس الخليج 25: العراق يواجه عمان، والسعودية أمام اليمن في انطلاق البطولة

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جماهير الكويت تشجع منتخب بلادها خلال مباراة الكويت والبحرين على استاد خليفة الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2019 في الدوحة، قطر (أرشيفية)

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم بمباراة العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي، الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

والتقى الفريقان 10 مرات ضمن منافسات البطولة منذ انطلاقها، ففاز العراق في خمس مباريات وخسر مباراتين، وتعادل الفريقان في ثلاث مواجهات.

سجل العراق، الذي يعد أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب بسبب عاملي الأرض والجمهور، 23 هدفا في شباك عمان، بينما اهتزت شباكه 12 مرة.

ومن المنتظر أن تكون "خليجي 25" أول تحد سيواجهه المدير الفني الإسباني لمنتخب العراق، خيسوس كاساس، في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه.

وعن الأسلوب الذي سيتبعه كاساس في هذه المباراة، أوضح: "بكل تأكيد سنعتمد على أسلوبِ الإسبان في اللعب، ونسعى إلى فرض طريقة لعب معينة تكون قريبة من كرة القدم الإسبانية".

في المقابل، يأمل المنتخب العماني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تولى مسؤولية الفريق مطلع 2020، في استعادة ذكريات نهائي خليجي الكويت 2017 عندما فازت عمان باللقب للمرة الثانية.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، يلتقي المنتخب السعودي بنظيره اليمني.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بالصف الثاني، في ظل استمرار منافسات بطولة الدوري السعودي.

أما منتخب اليمن فيسعى لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مشاركاته التسع السابقة في البطولة.

ويعد المنتخب اليمني هو الوحيد بين المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج، الذي لم يحقق اللقب من قبل.

وقد استكملت مدينة البصرة، جنوبي العراق، استعداداتها لاستضافة البطولة، وسط تدفق مشجعي الدول المشاركة إلى المدينة، بعد عقود طويلة انتظرها العراق ليحظى باحتضان البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد بطولة عام 1979 في بغداد التي فاز العراق بلقبها آنذاك.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

تاريخ البطولة

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انطلقت بطولة كأس الخليج للمرة الأولى في عام 1970 بنظام المجموعة الواحدة وبمشاركة أربع دول هي البحرين وقطر والسعودية والكويت، وفازت الكويت باللقب بعد حصد ست نقاط، في حين جاءت البحرين في المركز الثاني.

استضافت السعودية النسخة الثانية عام 1972، إذ زاد عدد الدول المشاركة إلى خمس دول بعد انضمام الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الثانية توِّجت الكويت باللقب.

وفي النسخة الثالثة عام 1974، التي استضافتها الكويت، ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى ست دول مع انضمام سلطنة عمان، وفازت الكويت باللقب للمرة الثالثة.

وانضم العراق في النسخة الخامسة واستضاف البطولة عام 1979 ليصبح عدد الدول المشاركة سبع دول، واستطاع العراق حصد اللقب، ثم فاز باللقب بعد ذلك عامي 1984 و1988.

ووضعت قطر حدا للهيمنة الكويتية العراقية على البطولة وفازت باللقب عام 1992، عندما استضافت البطولة، التي مُنع العراق من المشاركة فيها بسبب حرب الخليج الثانية.

وفي النسخة الـ 16 التي استضافتها الكويت عام 2003، انضم اليمن ليصبح عدد الدول المشاركة سبع دول، وفازت السعودية باللقب.

وفي عام 2004 استضافت الدوحة البطولة وارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى ثماني دول بعد أن عاد العراق إلى المنافسة، وفازت قطر باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

وتوّجت الإمارات بلقب بطل كأس الخليج للمرة الأولى في النسخة الـ 18، التي أقيمت في الإمارات عام 2007.

وفي كأس الخليج الـ 19 عام 2009 تمكنت سلطنة عمان مستضيفة تلك النسخة من الحصول على كأسها الأولى.