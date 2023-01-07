ديدييه ديشان: فرنسا تجدد عقد مدرب منتخبها الوطني حتى 2026

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ديدييه ديشان هو واحد من خمسة مدربين فقط فازوا بكأس العالم وحصلوا أيضا على المركز الثاني في البطولة

مدد ديدييه ديشان عقده كمدرب للمنتخب الوطني الفرنسي حتى يونيو/ حزيران 2026 ومن المتوقع أن يبقى في عمله مدربا لفريق بلاده في كأس العالم للمرة الرابعة.

قاد ديشان فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 وإلى نهائي 2022 في قطر التي خسرتها أمام الأرجنتين.

ومنذ أن تولى لاعب خط وسط تشيلسي السابق، البالغ من العمر 54 عاما، مسؤولية إدارة الفريق في عام 2012، وصلت فرنسا أيضا إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 ونهائي يورو 2016.

وحقق ديشان 89 انتصارا وتعادل في 28 لقاءً وخسر 22 مباراة من أصل 139 مباراة خاضها مدربا للمنتخب الفرنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن مساعد المدرب جاي ستيفان ومدرب حراس المرمى فرانك رافيوت والمدرب البدني سيريل موين سيبقون أيضا في مواقعهم في صفوف المنتخب.

وساعد ديشان، الذي فاز أيضا بكأس العالم كلاعب عام 1998، فرنسا على الفوز بدوري الأمم عام 2021.

وكان أحدث عقد له وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2019 وقاد المنتخب الفرنسي حتى نهاية كأس العالم 2022.