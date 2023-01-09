غاريث بيل نجم ويلز وريال مدريد السابق يعتزل لعب كرة القدم

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، غاريث بيل لعب 111 مباراة لمنتخب ولز

أعلن قائد منتخب ويلز، غاريث بيل، اعتزاله لعب كرة القدم، وعمره 33 عاما، بعد مشوار حافل بالانجازات، مع منتخب بلاده ونادي ريال مدريد الإسباني.

ويعد بيل أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب ويلز بمجموع 111 مباراة. وقد أعلن نهاية مشواره كلاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب: "بعد تفكير، أعلن اعتزالي فورا لعب كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب".

"أشعر بأنني محظوظ لأنني حقق حلمي بممارسة الرياضة التي أحبها".

وبدأ بيل، المولود في كارديف، مشواره في الدوري الانجليزي مع نادي ساوثامبتون، ثم انتقل إلى توتنهام، وبعدها إلى ريال مدريد، قبل أن ينتهي به المطاف في لوس أنجليس الأمريكي.

وقاد بيل منتخب بلاده، الذي تأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا في 2016 و2020، وختم مشواره الدولي مع ويلز بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، لأول مرة منذ 1958.