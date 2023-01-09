زين الدين زيدان: رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتذر عن تصريحات "غير لائقة" ضد النجم السابق

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقع مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان (يسار)، يوم السبت عقدا جديدا حتى عام 2026

اعتذر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، عن تصريحات وصفت بأنها"غير لائقة" أدلى بها بشأن اهتمام زين الدين زيدان بتدريب المنتخب الوطني.

وقال لو غريت، البالغ من العمر 81 عاما، خلال مقابلة مع إذاعة فرنسية، إنه "لم يكن ليرد على الهاتف" لو كان زيدان اتصل به.

بيد أن لو غريت صرح يوم الإثنين بأن تعليقاته "لا تعكس" وجهة نظره.

ووقع مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، يوم السبت عقدا جديدا حتى عام 2026.

وقال لو غريت: "أود أن أعتذر عن تلك التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري (لزيدان) اللاعب السابق والمدرب الحالي".

وأضاف: "أجريت مقابلة مع محطة آر إم سي (الإذاعية الفرنسية) لم يكن ينبغي أن أجريها لأنهم كانوا يبحثون عن جدل من خلال معارضة ديدييه وزين الدين زيدان، وهما من عظماء كرة القدم الفرنسية".

وقال: "اعترف بأنني أدليت ببعض تصريحات غير لائقة خلقت سوء تفاهم".

وفاز زيدان بكأس العالم 1998 كلاعب إلى جانب ديشان، ولقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا كمدرب لنادي ريال مدريد قبل تركه العام الماضي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز زيدان بكأس العالم 1998 ولقبين في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا كمدرب لنادي ريال مدريد

ووصف كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، تصريحات لو غريت بأنها "تفتقد الاحترام".

وطالبت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، لو غريت باعتذاره عن "افتقاد الاحترام بصورة مخزية".

كما أصدر ريال مدريد بيانا دعا فيه إلى "تصحيح فوري" بعد تصريحات لو غريت "غير اللائقة".

وقاد ديشان المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول، وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وردا على سؤال عما إذا كان زيدان قد اتصل به بشأن تولي تدريب منتخب فرنسا، قال لو غريت: "لم أكن لأستقبل مكالمته. لأقول له ماذا؟ مرحبا سيدي. لا تقلق. ابحث عن ناد آخر. لقد توصلنا للتو إلى اتفاق على عقد مع ديدييه".

وأضاف: "الأمر متروك له فيما يفعله. لا شأن لي بذلك. لم ألتق به ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه".