كريستيانو رونالدو: موعد أول مباراة للنجم البرتغالي مع فريق النصر السعودي

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يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له بقميص فريق النصر السعودي يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، حسبما أكد المدرب رودي غارسيا.

ولم يكد رونالدو ينضم للنادي السعودي قبل أيام، حتى حُرم من اللعب مبارتين، عقابا له على إسقاطه هاتفا من يد أحد مشجعي كرة القدم بعد مباراة مانشستر يونايتد التي خسر فيها أمام إيفرتون في أبريل/نيسان الماضي.

على أن بإمكان اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما، أن يشارك في مباراة استعراضية بين نادي باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومجموعة من اللاعبين يمثلون فريقَي النصر والهلال السعوديَين يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري في الرياض.

ورجّح غارسيا لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، مشاركة رونالدو في مباراة باريس سان جيرمان.

وقال غارسيا: "الظهور الأول لرونالدو لن يكون بقميص نادي النصر، وإنما سيشارك ضمن فريق مؤّلف من لاعبين من ناديَي الهلال والنصر".

وسيكون أول ظهور لرونالدو مع نادي النصر في دوري المحترفين السعودي في وقت لاحق من الشهر الجاري في مباراة ضد نادي الاتفاق.

وبذلك، لن يشارك رونالدو في مباراة النصر ضد نادي الشباب يوم السبت ضمن مباريات الدوري السعودي.

وقال غارسيا، الذي درّب في السابق ناديي ليون وليل الفرنسيَين، إنه يأمل لو يتمكن رونالدو من إعادة اكتشاف متعة اللعب بكرة القدم بعد شهرين من الصعوبات واجه فيهما إنهاء تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد وخروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في كأس العالم.

وغادر رونالدو مانشستر يونايتد إثر حوار مثير للجدل انتقد فيه اللاعب البرتغالي النادي الإنجليزي.

وقال غارسيا: "في الأشهر الأخيرة، مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب البرتغالي وكذلك على المستوى الشخصي، لم يقض رونالدو أوقاتا سهلة".

وأضاف مدرب النصر: "لو وجد رونالدو متعة اللعب مجددا، سيكون ذلك هدفا جيدا يستحق السعي".