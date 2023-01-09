خليجي25: العراق يفوز على السعودية بهدفين وعمان تخطف فوزا صعبا من اليمن

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

شهدت الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج "خليجي 25" لكرة القدم المقامة في العراق مباراتين مثيرتين بعد فوز عمان على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز العراق على السعودية بهدفين مقابل لا شيء.

وتصدر العراق المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب عمان برصيد 4 نقاط لكل منهما بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا يأتي المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع.

وأقيمت مباراة العراق والسعودية وسط أمطار غزيرة حولت أرض الملعب إلى برك ماء أمام جمهور قدر بنحو 65 ألف متفرج.

وفرض المنتخب العراقي سيطرته منذ بداية اللقاء وافتتح التسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم بايش في الدقيقة 30.

وفشلت محاولات المنتخب السعودي في تعديل النتيجة رغم نشاط الفريق في آخر 20 دقيقة.

وحسم العراق نتيجة فوزه بهدف ثان قبل نهاية المباراة بأربع دقائق بتسديدة رأسية للاعب اسو رستم.

3 ركلات جزاء

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، فازت عمان على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة حماسية شهدت إضاعة ركلتي جزاء.

وتقدم المنتخب العماني مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة بهدف أحرزه حارس مرمى اليمن علي فضل في مرماه عن طريق الخطأ.

لكن المنتخب اليمني أدرك التعادل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء سددها المطري بنجاح. وترجم المنتخب اليمني سيطرته على المباراة بهدف ثان في الدقيقة 30 بقدم عمر الداحي.

وأدرك المنتخب العماني التعادل في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه أرشد العلوي.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ثانية للمنتخب اليمني ولكن العلوي فقد توازنه أثناء التسديد فخرجت بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب العماني بهدف ثالث عن طريقه لاعبه عصام الصبحي في الدقيقة 47.

وأضاع المنتخب اليمني فرصا عدة للتعادل حتى آخر دقائق المباراة إذ احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لليمن ولكن اللاعب محمد الداحي أضاع الركلة.