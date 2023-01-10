كأس الخليج 25: الإمارات تواجه الكويت، وقطر أمام البحرين

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خسرت الإمارات من البحرين في الجولة الأولى بهدف دون رد

يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الكويتي ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج على ملعب الميناء بمدينة البصرة العراقية.

وخسر المنتخبان في الجولة الأولى، إذ خسرت الإمارات أمام البحرين بهدف نظيف، وخسرت الكويت أمام قطر بهدفين دون رد.

وبالتالي، يسعى كل منتخب من المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل إحياء حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتعد هذه المباراة هي المواجهة رقم 20 بين المنتخبين، حيث حققت الإمارات الفوز سبع مرات، مقابل 10 انتصارات للكويت، وتعادل الفريقان مرتين.

ويتصدر المنتخب القطري، الذي يلعب بفريق تحت 23 عاما، المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه المنتخب البحريني بنفس الرصيد من النقاط، ثم منتخبي الإمارات والكويت بدون نقاط.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، يواجه منتخب قطر نظيره البحريني.

وبدأت قطر البطولة بشكل جيد وفازت على الكويت بهدفين نظيفين، في حين فاز المنتخب البحريني على نظيره الإماراتي بهدف في الجولة الأولى.

ويعني فوز أي من المنتخبين صعوده مباشرة إلى الدور نصف النهائي.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين؛ تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

ويتصدر العراق المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب عمان برصيد أربع نقاط لكل منهما، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بثلاث نقط، ويأتي المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع.