ميخايلو مودريك ينتقل من شاختار دونتيسك إلى تشيلسي مقابل 100 مليون يورو

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميخايلو مودريك في ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد

ضم نادي تشيلسي مؤخراً اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك قادماً من فريق شاختار دونتسك الأوكراني، في صفقة كلّفت النادي الإنجليزي 70 مليون يورو.

ولم يسبق لميخايلو البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، أن لعب خارج أوكرانيا.

ورفع اللاعب الأوكراني من مكانته هذا العام في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثلاثة أهداف إلى جانب تمريرتين حاسمتين، مع فريقه في مرحلة المجموعات، واحداً ضد لايبزغ الألماني وهدفين في مرمى سلتيك الاسكتلندي.

وقبل هذا الموسم لم يكن قد سجل أكثر من هدفين في 47 مشاركة له مع ثلاثة فرق محلية أوكرانية.

وشارك مودريك مع منتخب بلاده في ثمان مباريات. ولم يسجل أكثر من 12 هدفاً خلال مسيرته الكروية كلها.

لكن حضوره كان لافتاً هذا الموسم، حتى في بطولة أوكرانيا المحلية التي لم تكتمل بسبب الغزو الروسي.

وكان مودريك قد بلغ معدل تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة كل 65 دقيقة، خلال هذا الموسم من الدوري الأوكراني الممتاز.

وكان قد نال جائزة أفضل لاعب في فريقه للعام الثاني على التوالي.

و سيكلّف مودريك نادي البلوز مبالغ إضافية على شكل مكافآت بقيمة 30 مليون يورو.

وتبلغ مدة تعاقد مودريك مع النادي اللندني ثمان سنوات ونصف السنة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل مودريك ثلاثة أهداف ونفذ تمريرتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وقد يعود سبب ارتفاع قيمة الصفقة إلى أن نادي شاختار دونتيسك قد خسر جميع للاعبيه الأجانب، بعد قرار الفيفا الذي يسمح للاعبين غير الأوكرانيين بتعليق عقودهم في أوكرانيا نتيجة الحرب.

وقد طالب النادي الأوكراني تعويضاً من الفيفا بقيمة 43 مليون بعد هذا القرار. ومن المحتمل أن يكون شاختار دونتيسك قد رفع من ثمن صفقة بيع لاعبه نظراً إلى قيمته بالنسبة إلى النادي.

وعبر مودريك خلال نهاية الأسبوع عن طموحه بنيل الكرة الذهبية، وقال لموقع نادي شاختار دونتيسك: "لم يتوقع أحد أن أفوز بجائزة أفضل لاعب عام 2021، ولا يتوقع أحدا أن أفوز بالكرة الذهبية، لكن ذلك قد يحدث يوماً ما. إنه أحد أهدافي الشخصية".

وقال مدرب برايتون الحالي، الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي قاد شاختار في عامي 2021 و2022: "أعتقد أن مودريك يمكنه الفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

وقال رئيس شاختار رينات أحمدوف: "أنا متأكد من أن ميخايلو سيحظى باحترام وتعاطف وحب جميع خبراء كرة القدم العالمية بسرعته وتقنيته ولعبه الملفت والرائع".

ووصف تشيلسي مودريك بأنه "لاعب ماهر يتمتع بسرعة كبيرة"، و "واحد من أخطر لاعبي الهجوم في أوروبا في حالة المواجهة بين لاعب ولاعب".