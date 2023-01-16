شان: حفيد نيلسون مانديلا يتسبب في خلاف سياسي في كرة القدم الأفريقية

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صدر الصورة، Presidency of Algeria التعليق على الصورة، حضر زويليفليل مانديلا الافتتاح الرسمي لملعب نيلسون مانديلا الجديد، إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحقيقا في تصريحات سياسية أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا خلال حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر.

وقال "كاف" في بيان إنه سينظر "فيما إذا كان هناك إلتزام" بالقواعد التي وضعها كل من "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجا للكاف بعد إدلاء حفيد مانديلا بتصريحات خلال حفل افتتاح البطولة يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، حيث حل زوليفوليل مانديلا ضيفا على اللجنة المنظمة المحلية.

وأقيم الحفل ومباراة الافتتاح للبطولة، التي فازت فيها الجزائر على ليبيا بهدف دون رد، في ملعب نيلسون مانديلا الذي شُيِّد مؤخرا في العاصمة الجزائرية.

وقال حفيد مانديلا، خلال إلقاء كلمة: "دعونا نكافح من أجل تحرير آخر مستعمرة في أفريقيا من القمع، الصحراء الغربية".

وفي رسالة الاحتجاج التي اطلعت عليها بي بي سي، قال الاتحاد المغربي لكرة القدم أن التصريح الخاص بالصحراء الغربية لا علاقة له بالبطولة أو كرة القدم بشكل عام وأنه استهدف المملكة المغربية بشكل حصري.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وضع علم المغرب ضمن 18 دولة في حفل الافتتاح على الرغم من انسحاب حاملة اللقب بالفعل من البطولة

وتعد الصحراء الغربية منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تقع على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وكانت مستعمرة إسبانية سابقة، وضمتها المغرب عام 1975.

ومنذ ذلك الوقت بات الأمر موضع نزاع إقليمي طويل الأمد بين المغرب والسكان الأصليين للصحراء الغربية، في ظل دعم الجزائر لمطالب سكان المنطقة بالاستقلال.

وتوترت العلاقات بين المغرب والجزائر بشدة لدرجة أن البلدين قطعا العلاقات الدبلوماسية في أغسطس/آب عام 2021، وانتقل التوتر الآن إلى بطولة أمم أفريقيا للمحليين مع قرار المغرب بالانسحاب وعدم الدفاع عن لقبها بعد أن رفض البلد المضيف السماح لأسود الأطلس برحلة طيران مباشرة من الرباط إلى قسنطينة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

وإلى جانب تصريحاته بشأن الصحراء الغربية، قاد مانديلا حشدا من 40 ألف شخص يهتفون "فلسطين حرة".