كأس الخليج 25: العراق يفوز على قطر 2 -1 ويتأهل إلى النهائي

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تأهل العراق إلى المبارة النهائية في مسابقة كأس الخليج 25، بعد فوزه على قطر بهدفين لهدف.

وستحدد نتيجة مباراة نصف النهائي الثانية بين عمان والبحرين، من سيواجه العراق في نهائي البطولة.

وسجلت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول.

وتقدم العراق عن طريق ابراهيم بايش في الدقيقة 19. ثم عادل المنتخب القطري النتيجة بعد عشر دقائق تقريبا عن طريق عمرو سوراغ.

وسجل العراق هدف الفوز الثاني في نهاية الشوط الأول عن طريق أيمن حسين.

واستضاف ملعب البصرة الدولي الاثنين مباراة نصف النهائي بين المنتخب العراقي - صاحب الأرض - ونظيره القطري ضمن دور نصف النهائي في كأس الخليج 25.

وتأهل العراق إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى، بينما بلغت قطر هذا الدور بعد تعادل مع الإمارات في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن المجموعة الثانية.

وفاز العراق في سبع مباريات في تاريخ المواجهات مع قطر، مقابل خسارة وثلاثة تعادلات.

وتتوق الجماهير العراقية لرؤية منتخب "أسود الرافدين" متوجاً باللقب الخليجي، بعد غياب دام منذ النسخة التاسعة التي أُقيمت عام 1988 في السعودية.

وهذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ استضافته النسخة الخامسة عام 1979.

الدفاع عن اللقب

ونقلت المباراة الثانية بين البحرين وعمان إلى ملعب الميناء الاولمبي بدلاً من ملعب البصرة الدولي بعد أن تأثرت أرضية الأخير خلال مباراة قطر والسعودية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في البصرة مدة 24 ساعة متواصلة.

وتصدر منتخب البحرين، حامل اللقب، المجموعة الثانية بسبع نقاط، بعد فوزين على الإمارات وقطر وتعادل أمام الكويت

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدرب البحرين البرتغالي هيليو سوزا قوله عشية اللقاء المنتظر أمام عمان، إن "البحرين على أتم الاستعداد لهذه المواجهة، ونحن نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تضعنا في النهائي".

وشدّد على أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم المواجهة بسبب قوة المنتخبين.

واحتل المنتخب العماني المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، بعد تعادله سلباً مع العراق المضيف في مباراته الأولى، وفوزه على اليمن، ثم السعودية.

وتشارك عمان للمرة الثالثة والعشرين في البطولة، وفي رصيدها لقبان.