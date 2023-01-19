رونالدو وميسي: ماذا تقول المواجهة المرتقبة بين النجمين في السعودية عن مستقبل الرياضة؟

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رونالدو وميسي يوضحان حجم النفوذ المتزايد لدول الخليج في الساحة الرياضية العالمية

سيطرت المواجهة المرتقبة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل كبير على الاستعدادات للمباراة بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، من جانب، ونجوم من فريقي النصر والهلال السعوديين، من جانب آخر.

لكن المباراة الودية توضح بشكل كبير حجم التأثير المتنامي لدول الخليج على الرياضة العالمية.

ففريق باريس سان جيرمان يمتلكه مستثمرون قطريون، على علاقة بالعائلة المالكة التي ضخت مبالغ طائلة في الفريق منذ عام 2011، وهو ما ساعد في استقطاب نجوم عديدين، مثل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ويواجه رونالدو هؤلاء النجوم ضمن فريق يجمع بين لاعبي فريقي النصر والهلال السعوديين. وكان رونالدو قد وقع عقدا مع النصر مقابل 200 مليون يورو سنويا، بحسب تقارير.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عرف المستثمرون الخليجيون سابقا بالاستثمار في المجالات المعتادة مثل العقارات

أحد المشجعين دفع 2.6 مليون دولار في مزاد لشراء تذكرة لحضور المباراة، وهو ما يكشف حجم التحول في الساحة الرياضية العالمية بعيدا عن أوروبا، وأمريكا اللاتينية.

وكانت القوى المالية المعروفة في منطقة الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات وقطر، معروفة في السابق بالاستثمار في المجالات التقليدية، مثل العقارات لكنهم مؤخرا تحولوا للاستثمار في مجال الرياضة التي يراها الخبراء على أنها "القوة الناعمة".

كرة القدم الأوروبية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حول المستثمرون الإماراتيون مانشستر سيتي إلى فريق قمة معتاد على تحقيق البطولات

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لا يعد باريس سان جيرمان الفريق الوحيد في أوروبا تحت سيطرة دول الخليج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقد استحوذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة المالكة في الإمارات، على مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2008.

وتوسعت القائمة في الأعوام الماضية، حيث استحوذ الصندوق الاستثماري السيادي السعودي، على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشهدت الصفقة الكثير من الجدل في بريطانيا، بسبب الاتهامات التي طالت ولي العهد السعودي بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في عام 2018.

وتعتقد أجهزة استخبارات غربية أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، لكن الأمير السعودي ينفي ذلك جملة وتفصيلا.

وتمت الصفقة بعد تأكيدات قوية بأن الحكومة السعودية لن تتدخل في إدارة النادي.

وإلى جانب الاستحواذ على أندية أوروبية، تقوم دول خليجية باستضافة مباريات كبرى وتوقع صفقات رعاية ضخمة.

واستثمرت السعودية في استضافة مباريات أوروبية كبرى، مثل كأسي السوبر الإيطالي والإسباني، ولعبت كلتا المباراتين في الرياض.

أما شركة طيران الإمارات، فوقعت عقدا بعدة ملايين الدولارات مقابل رعاية صفقات للنادي الإسباني ريال مدريد وإيه سي ميلان في إيطاليا.

أحداث رياضية ضخمة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رأى كثيرون أن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 كانت ناجحة وعكست صورة إيجابية للبلاد

وعلى سبيل المثال، للأحداث الرياضية البارزة في دول الخليج، استضافت قطر نهائيات كأس العالم العام الماضي. وتستضيف الإمارات والسعودية والبحرين سباقات السيارات فورميولا 1 ضمن موسم 2023.

واستضافت قطر أيضا مناسبات رياضية بارزة في السباحة وألعاب القوى والجمباز.

كما استضافت السعودية عدة فعاليات رياضية بارزة، في منافسات الملاكمة والمصارعة.

الأوليمبياد الأيقونية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأت السعودية استحداث موسم رياضي شتوي

وبعد استضافة قطر الناجحة، حسب الكثيرين، لكأس العالم 2022، أصبح من المرجح أن المزيد من الأحداث الرياضية البارزة سوف يتم إقامتها في الخليج.

وقد تتقدم السعودية بملف لتنظيم كأس العالم 2030، بالمشاركة مع مصر واليونان. كما يتوقع البعض أن قطر تستعد لاستضافة أوليمبياد المعاقين عام 2036.

ورشحت الدوحة سابقا لهذا الملف، لكن البنية التحتية القوية التي استحدثت فيها مؤخرا خلال كأس العالم، ستعطيها ميزة خاصة.

وكذلك لا ينبغي استبعاد دورة الألعاب الشتوية من القائمة، فقد فازت السعودية بحقوق تنظيم دورة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029 في مدينة نيوم، والتي من المتوقع أن تنتهى أعمال الإنشاء بها عام 2026.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تستضيف السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر سباقات فورميولا 1

ووفرت مؤسسات النفط في السعودية والإمارات وقطر والبحرين لهذه الدول الأموال الكافية للتنافس على إدارة المناسبات الرياضية على أعلى مستوى في العالم، لكن ذلك لم يسلم من الانتقادات.

وقد عانت قطر من ذلك بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم، حيث تعرضت لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وخاصة حقوق العمال.

لكن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قال إن الحملة التي تعرضت لها بلاده كانت غير متناسبة "منذ فوزنا بشرف تنظيم كأس العالم، كانت قطر عرضة لحملة غير مسبوقة لم يواجهها أي بلد مستضيف في السابق".