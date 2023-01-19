خليجي 25: من يربح نهائي كأس الخليج في البصرة، العراق، أم عمان؟

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، @AGCFF/TWITTER التعليق على الصورة، تعادل الفريقان في لقائهما السابق في دور المجموعات

وكـأنها دائرة تنتهي حيث تبدأ. بطولة خليجي 25 التي يستضيفها العراق، انطلقت بلعبة بين البلد المضيف، وواحد من أبرز منتخبات البطولة، المنتخب العماني.

وبعد 4 مباريات لعبها كل من الفريقين، عادا ليتواجها مرة أخرى في المباراة النهائية.

المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان، انتهت بالتعادل، وهي المباراة الوحيدة التي فشل الفريقان بتحقيق الفوز فيها، بينما فازا على السعودية واليمن، الفريقان الآخران، في المجموعة الأولى.

لكن العراق تصدر المجموعة بسبع نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني، الذي جمع نفس النقاط.

بعد انتهاء دور المجموعات، التقى العراق نظيره القطري، في نصف النهائي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما عبر المنتخب العماني عقبة المنتخب البحريني، حامل لقب البطولة الماضية، بهدف نظيف، ليكتب تاريخ البطولة، سيناريو نادر، تكون فيه المباراة النهائية بين طرفي مباراة الافتتاح.

تاريخ مثير

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شهدت لقاءات المنتخبين في السابق منافسة شرسة، لكن الكفة تميل بشدة للمنتخب العراقي، صاحب التاريخ العريق في البطولة.

التقى المنتخبان في السابق ضمن البطولة 11 مرة بينها لقاء دور المجموعات في البطولة الحالية. فاز العراق في 4 منها وتعادل في 5 أخريات، بينما فاز المنتخب العماني في المباراتين المتبقيتين.

لكن على المستوى التهديفي، وهنا تبرز بوضوح شراسة المنافسة بين المنتخبين، فقد سجل العراق في الشباك العمانية، 19 هدفاً، بينما سجل عمان 12 هدفاً.

كان أول لقاء بين الفريقين في النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها قطر عام 1976، وانتهت بفوز العراق على عمان بأربعة أهداف نظيفة.

أما أكبر نتيجة فكانت فوز العراق على عمان بسباعية نظيفة، في النسخة الخامسة من البطولة التي استضافها العراق عام 1979.

وعندما يطلق الحكم الدولي الروماني، ستبفان كوفاكس، صافرته معلناً ختام المباراة النهائية في البصرة، سيتضح من هو المنتخب الفائز بالبطولة.

المنتخب العراقي حقق لقب البطولة في السابق، 3 مرات في أعوام 1979، و1984، و1988، بينما انتظر المنتخب العماني طويلاً لتحقيق أول لقب له، عام 2009، ثم أضاف اللقب الثاني إلى رصيده عام 2018.

أما الأرقام التي حققها المنتخبان خلال البطولة الحالية، فتقول إن العراق، سجل 9 أهداف، بمعدل تهديف يتخطى الهدفين كل مباراة، كأكثر المنتخبات تهديفاً، بينما لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط، بمعدل ربع هدف في كل مباراة، وهو أقوى دفاع في البطولة أيضاً,

من جانبها، لم تسجل عمان سوى 4 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، بينما استقبل هدفين، بمعدل نصف هدف في كل مباراة.