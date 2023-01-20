داني ألفيش: اعتقال لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي في إسبانيا بتهمة "الاعتداء الجنسي"

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اعتقلت الشرطة الإسبانية لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي داني ألفيش للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء جنسي.

وخضع المدافع البالغ من العمر 39 عاما للاستجواب في مدينة برشلونة، التي لعب لناديها لسنوات عديدة. وينفي ألفيش، الذي يلعب الآن في الدوري المكسيكي، هذه المزاعم.

وزعمت سيدة أن ألفيش اعتدى عليها جنسيا في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم كتالونيا، موسوس دي إسكوادرا، إن ألفيش اُستدعى إلى مركز شرطة ببرشلونة حيث "اُحتجز" وسيخضع للاستجواب أمام قاض.

وقالت الشرطة في كتالونيا إنها تلقت شكوى في الثاني من يناير/كانون الثاني من امرأة قالت إن ألفيش لمسها بشكل غير لائق.

ووقع الاعتداء الجنسي المزعوم في ملهى ليلي شهير في برشلونة في 30 ديسمبر/كانون الأول، بحسب تقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت تقارير أن اللاعب اُتهم بوضع يديه على سروال المرأة.

وأكد ألفيش أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، وقال لقناة "أنتينا 3" التليفزيونية الخاصة في وقت سابق من هذا الشهر إنه "لم ير" المرأة من قبل.

وأضاف لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق: "كنت هناك، في ذلك المكان، نستمتع مع المزيد من الناس. الجميع يعرف أنني أحب الرقص. إنني أمضي وقتا ممتعا، لكن دون اقتحام المساحة المخصصة للآخرين".

وكان ألفيش، الذي يلعب الآن مع فريق بوماس أونام المكسيكي، في برشلونة في إجازة بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في مونديال قطر.