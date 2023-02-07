فولارين بالوغين: لاعب أرسنال الناشئ الذي تفوق على مبابي وميسي ونيمار

إيملين بيغلي

بي بي سي

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فولارين بالوغين أصبح الهداف الانجليزي الثاني في الدوري الفرنسي الأول

هل تعرف اللاعب الإنجليزي الذي يتقدم في تسجيل الأهداف في الدوري الفرنسي، على مبابي وميسي ونيمار، ويسبب إشكالا لفريق أرسنال؟

عندما انتدب فريق ريمس مهاجماً معاراً من أرسنال، سجل لفريق ميدلزبره، ثلاث مرات فقط في الموسم السابق، لم يثر الخبر اهتمام وسائل الإعلام. ولكن الأضواء كلها منصبة اليوم على فولارين بالوغين.

فلاعب المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عاماً يتقدم هدافي الدوري الفرنسي الأول بتسجيله 14 هدفاً، لفريق في وسط الترتيب، يدربه الإنجليزي ويل ستيل، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً فقط، ولم يسبق له أن لعب كرة القدم محترفا.

ومن إنجازات بالوغين في الأيام الأخيرة تسجيله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع أمام باريس سان جيرمان، وثلاثية أمام لوريون.

ويقول الكاتب الفرنسي المتخصص في كرة القدم، جوليان لورانس: "الأهداف رائعة، ولكن كل شيء فيه رائع أيضاً. عندما تنظر إلى المهاجم تنظر إلى الأهداف التي يسجلها، ولكن ما يهم أيضاً هو التحركات والانتباه، والذكاء، وهو يملك كل هذه الخصائص".

أهداف كثيرة

ولن تجد في دوريات أوروبا الكبرى كلها من سجل أهدافا أكثر من بالوغين، هذا الموسم، إلا أرلينغ هالاند، وهاري كين، وفيكتور أوزيمهين.

وعندما تسلم ستيل تدريب ريمس من أوسكار غارسيا، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن الفريق قد فاز إلا بمباراة واحدة، وظل منذ ذلك الحين دون هزيمة.

ولكن بالوغين كان يسجل الأهداف بسخاء منذ بداية الموسم، إذ سجل مع غارسيا 5 أهداف في ست مباريات.

ولا شك أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما هو عصب ريمس، إذ أنه سجل لوحده 54 بالمئة من أهداف الفريق، في الدوري (14 من أصل 26)، وهو أعلى معدل لأي لاعب آخر، في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ولم يسجل لفريق ريمس هذا الموسم إلا ستة لاعبين. وهداف الفريق الثاني يونيا إيتو لم يسجل إلا أربع مرات.

ويقول المدرب ستيل عن لاعبه: "إنه مهاجم رائع متكامل". "إنه قادر على اللعب في العمق وظهره للمرمى، ويسجل، أيضاً. إنه حاسم".

واللاعب الإنجليزي الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر في موسم واحد في الدوري الفرنسي، هو غلين هودل، عندما حقق 18 هدفا لفريق موناكو في الموسم 1988-1989. وأمام بالوغين 16 مباراة لتسجيل 6 أهداف وتحطيم هذا الرقم.

ما هي خطورة بالوغين المقبلة؟

وبالنظر إلى مستواه الحالي، وبما أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، بفارق 5 نقاط، فإن بالوغين قد يعود إلى بطل الدوري الإنجليزي، هذا الصيف.

ويتساءل لورنس عما سيفعله أرسنال بلاعبه العائد. هل يقحمه في التشكيلة، هل يعيره، أم أنه سيبيعه؟

"إذا قرر أرسنال بيعه، فإنه سيجني أموالاً كثيرة. إنه موهبة كبيرة، وإشكال إيجابي للفريق".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بالوغين سجل مرتين لأرسنال في يوروبا ليغ

وقد وقع بالوغين في 2021 عقداً مدته 4 أعوام مع أرسنال. وهو أصغر سناً بعامين من إيدي نكيتيا، هداف الفريق الحالي، علماً أن غابريال جيسوس مصاب.

وسجل هداف الفريق نكيتيا 9 أهداف في جميع المنافسات هذا الموسم. أما جيسوس فقد سجل 5 لأرسنال.

ولكن بالوغين سجل 15 هدفاً في الدوري وهدفا واحدا في كأس فرنسا.

ولا يمكن بطبيعة الحال أن يعود إلى الفريق من حيث تركه، إذ لم يلعب إلا 10 مرات في موسمين كاملين.

فقد سجل بالوغين في مباريات يوروبا ليغ أمام مولد ودندالك، ولعب مباريتين في كأس الرابطة الإنجليزية، في ربع النهائي.

وقال في تصريح لصحيفة ليكيب في مطلع هذا الموسم: "أرسنال عائلتي. فهو يمثل الطفولة".

"أعتقد أنني عندما أعود سأكون أقوى للتنافس على مركز في الفريق. أدركت أن هناك جوانب كان علي تحسينها، ولكن هذا أمر إيجابي".

وهل سيغير جنسيته الرياضية؟ فقد قال لبي بي سي في أكتوبر تشرين الأول إنه يفكر في اللعب لنيجيريا إذا وجهت له الدعوة. فقد ولد في الولايات المتحدة لأبوين من نيجيريا، ولكنه نشأ في إنجلترا، ولعب للمنتخب الإنجليزي في الفئات الصغرى.

ولو أنه فعل ذلك لالتحق بهداف الدوري الإيطالي الثاني، أديمولا لقمان، الذي لعب للمنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عاماً، قبل أن يقرر تغيير جنسيته الرياضية إلى نيجيريا.

هل توقع أحد هذا؟

مستوى بالوغين الحالي بعيد جدا عن مستواه الموسم الماضي عندما سجل 3 أهداف لفريق ميدلزبره، في 21 مباراة، معاراً من أرسنال في يناير/كانون الثاني.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بالوغين سجل 3 أهداف في دوري الدرجة الثانية الانجليزي

ويذكر محرر شؤون الرياضة في بي بي سي، بول أديسون، أن بالوغين لم يكن أساسياً في ميدلزبره الموسم الماضي، "فالمدرب كريس ويلدر، كان يقمحه احتياطياً، وتأثيره على المباريات كان في غالب الأحيان محدوداً، ولكنه سجل ثلاثة أهداف في المباريات الأربعة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية. وهو مؤشر على قدراته".