كأس العالم للأندية: الهلال السعودي يتغلب على الوداد المغربي بركلات الترجيح

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المباراة شهدت حالتي طرد

تغلب فريق الهلال السعودي على الوداد المغربي بركلات الترجيح في إطار بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب.

وكان أيوب العملود قد تقدم للوداد في الشوط الثاني قبل أن يتعادل محمد كنو للهلال من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط ذاته لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق بعد لعب شوطين إضافيين.

وشهدت المباراة طرد كل من لاعب الوداد يحيى جبران ولاعب الهلال محمد كنو.

وسيواجه الهلال في الدور قبل النهائي فريق فلامنغو البرازيلي بطل النسخة الأخيرة من بطولة كوبا ليبرتادوريس للأندية الأبطال في أمريكا الجنوبية.

وتأهل الوداد للبطولة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا في عام 2022، بينما جاء تأهل الهلال لفوزه بنسخة 2021 من البطولة الآسيوية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعوّل الأهلي على سجله الرائع في البطولة حيث لم يخسر في الدور الثاني منذ عام 2013

ويلعب الأهلي المصري المتأهل على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالفوز عليه بثلاثية بيضاء، ضد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ويطمح الأهلي، ثالث نسخ 2006 و2020 و2021، إلى تأكيد انطلاقته القوية في البطولة عندما يلاقي سياتل ساوندرز في طنجة.

ووجّه الأهلي إنذارا شديد اللهجة عندما سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول الأربعاء.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الاندية مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات، كما أنه يملك ثاني أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد.