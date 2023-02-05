الدوري الإنجليزي الممتاز: هاري كين يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام بعد هدف الفوز ضد مانشستر سيتي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتفل كين بهدفه بشكل ملحوظ

قال لاعب توتنهام الإنجليزي، هاري كين، "لا زلت أنتظر تسجيل الكثير من الأهداف"، وذلك بعدما سجل هدف فوز فريقه على مانشستر سيتي، ليتخطى لاعب توتنهام السابق، جيمي غريفز، ويصبح الهداف التاريخي للفريق.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 267 هدفا لفريقه، في جميع المسابقات المختلفة، كان أحدثها هدفه الأحد، أمام مانشستر سيتي.

ولا يزال كين البالغ من العمر 29 عاما، يتطلع لكسر رقم ألان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي سجل 260 هدفا في هذه البطولة.

وقال كين: "ألان سجل الرقم القياسي، الذي يتطلع الجميع لكسره، وأنا سوف أرى ما يمكنني أن أفعل".

وسجل كين 200 هدف في جميع مبارياته في البريميير ليغ حتى الآن.

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وأضاف كين "أنا متأكد أنه- شيرار- سوف يراقب الموقف، لكنني لست متأكدا هل سيكون سعيدا بذلك أم لا، فأنا لا زلت أمتلك الكثير من الأهداف لأحرزها، ولدي شعور جيد".

وقال المهاجم السابق، لفرق بورنموث، وبرايتون، وكريستال بالاس، غلين موراي، لبي بي سي، "الهدافون يشعرون بالجشع دوما، سوف يسعى للمزيد من الأهداف، والرجل الذي سيسيطر على مخيلته سيكون ألان شيرار، حسب ما أتصور".

أما غريفز، فقد بدأ باللعب لفريق تشيلسي، قبل أن ينتقل لتوتنهام، ويسجل له 266 هدفا، في مختلف المسابقات، خلال 379 مباراة، بين عامي 1961، و1970.

بينما سجل كين، أهدافه التي بلغت 267 هدفا، خلال 416 مباراة شارك فيها مع الفريق منذ انضمامه عام 2011.

وبعد مباراة سيتي، قال كين لبي بي سي، "عندما تنظر إلى الأسماء، من كان موجودا ليحظى بإمكانية تخطي رقم جيمي غريفز، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، أنا أشعر بالامتنان الشديد".

ويعد كين ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميير ليغ، بشكله الحديث، منذ بدايته عام 1992، بعد ألان شيرار، وواين روني، الذي سجل 208 أهداف.

وسجل كين حتى الآن 17 هدفا هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز، و 19 هدفا في كل المسابقات، بفارق 11 هدفا عن ثاني هدافي الفريق، وهو الكوري الجنوي، سون هيونغ مين.

ويتساوى كين حاليا، مع واين روني، كأكثر اللاعبين تسجيلا للمنتخب الإنجليزي في التاريخ، برصيد 53 هدفا، ما يعني أنه سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لانجلترا مع أول هدف يسجله.

صدر الصورة، Getty Images

وتلقى كين التهنئة من زملائه بإنجازه، بعد صافرة نهاية اللقاء، كما تلقى مكالمة تهنئة من المدير الفني للفريق، الإيطالي، أنطونيو كونتي، والذي غاب عن المباراة بسبب إجراء عمليه جراحية في المثانة. وقال كونتي خلال المكالمة لكين، "لقد جعلتني أشعر بالفخر".